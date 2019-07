Massive Überflutung in Gudensberg: Mindestens 45 Keller unter Wasser

Durch Starkregen und Hagel kam es vor allem im Gudensberger Stadtteil Maden zu einer Überflutung. Teilweise stand das Wasser bis zu einem Meter hoch.

"So eine Überflutung hat es in Gudensberg seit 20 Jahren nicht mehr gegeben", sagte Bernd Völske, Pressesprecher der Gudensberger Feuerwehren. Rund 70 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, große Mengen von Wasser von den Straßen in Maden zu pumpen.

Durch starken Regenfalls und Hagel kam es am Freitag in Gudensberg zu mehreren Überflutung, vor allem Maden war betroffen. Alle Gudensberger Feuerwehren waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Edermünde-Besse, das Deutsche Rote Kreuz sorgte für die Verpflegung der 70 Einsatzkräfte, die etwa acht Stunden lang damit beschäftigt waren, das Wasser von Straßen und Kellern zu pumpen.

Ursache: Wasser aus dem Goldbach trat über das Ufer

Der Regen setzte gegen 13.30 Uhr ein, dazu kam ein kurzer, aber heftiger Hagelschauer, berichtet Völske. Das hat dazu geführt, dass in Maden das Wasser aus dem Goldbach über die Ufern trat und die Straße Bleichwiesen und die Neue Straße hinunter strömte. Das Wasser drang in mindestens 45 Kellerräume ein. Betroffene Anwohner mussten ihre Kellerräume ausräumen, Elektrogeräte, Fahrräder, alles war mit Schlamm verschmiert.

+ Jochen Fricke (links) und René Fink räumen mit Schlamm verschmierte Elektrogeräte aus einem Keller an der Neuen Straße in Maden aus. © Dorothea Wagner

Das Hochwasser stand zwischenzeitlich so hoch, dass die Ortsdurchfahrt etwa eine Stunde lang gesperrt werden musste, sagte Einsatzleiter Christoph Hiebsch.

Auch in Wolfhagen und Waldeck-Frankenberg kam es heute wegen des Unwetters zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. In Wolfhagen mussten die Feuerwehren 51 Mal ausrücken - starker Hagel sorgte in der Kernstadt für winterliche Straßenverhältnisse. In Waldeck-Frankenberg waren vor allem Bad Arolsen und Frankenberg betroffen, wo ebenfalls zahlreiche Keller voll liefen.