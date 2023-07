Illegal entsorgte Abfälle sind Gefahr für Karsten Heyners Schafe

Von: Maike Lorenz

Landwirt Karsten Heyner mit den Gartenabschnitten, die ein Unbekannter am Feldweg „Mühlbach“ in Gleichen illegal entsorgt hat. Zum Teil liegen hier auch Eibenzweige, die für Tiere giftig sind. © Maike Lorenz

Wieder hat ein Unbekannter in Gleichen illegal seine Gartenabfälle entsorgt. 2016 starben an den Abschnitten 17 Schafe von Karsten Heyner.

Gleichen – Für den gewöhnlichen Spaziergänger ist er unauffällig, für Karsten Heyners Schafe eine tödliche Bedrohung: Am Rand des Feldwegs „Mühlbach“ bei Gleichen liegt ein Haufen Gartenabschnitte. Eine Gefahr ist dieser deshalb, weil unter den überwiegend nadeligen Abschnitten teilweise auch Äste der Eibe liegen. „Eibe ist für alle Tiere giftig“, sagt Karsten Heyner. „Wildtiere haben einen guten Instinkt für Giftiges, aber wenn Schafe und Ziegen etwas Grünes sehen, wird das weggefressen.“

Die illegal entsorgten Abschnitte erinnern den Landwirt aus Dorla an den Juni 2016. In dem Sommer vor sieben Jahren fand er zum ersten Mal Grünabschnitte in dem von ihm bewirtschafteten Gebiet. Damals bemerkte er diese allerdings erst, nachdem bereits 17 seiner Schafe von den Eibenästen vergiftet worden waren. „13 der Tiere sind über Nacht gestorben. Am nächsten Tag stand ich dann da und habe mich gefragt, was los ist“, sagt der Landwirt. Zuerst habe er überlegt, ob die Tiere vom Blitz getroffen worden sein könnten, dann habe er in einem Graben die Eibenäste gefunden. Sein Verdacht, dass die Tiere an Vergiftung starben, sei später ärztlich bestätigt worden.

Womöglich kommt der Täter immer wieder

Seitdem habe er noch drei weitere Male Grünabschnitte an dem Feldweg gefunden. Alle Haufen lagen nur wenige Meter voneinander entfernt. „Auch die Zusammensetzung der Abschnitte ist immer sehr ähnlich“, sagt der 56-Jährige. Er vermutet deshalb, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt. In diesem Jahr seien nur etwa halb so viele Abschnitte entsorgt worden wie 2016, Heyner geht dennoch davon aus, dass auch diese Menge für seine Tiere wahrscheinlich bedrohlich wäre.

Problematisch sind die Abfälle insbesondere deshalb, weil die Zweige meist vertrocknet sind. „Bei den getrockneten Zweigen ist die Konzentration des Gifts höher als bei grünen Zweigen. Da gibt es einen höheren Wasseranteil“, sagt Heyner.

In den vergangenen Fällen entsorgte Heyner die Abschnitte immer selbst, als er Ende Juni, nun jedoch erneut auf illegal entsorgte Gartenabschnitte stieß, beschloss er allerdings, sich mit dem Fall an den Ortsbeirat Gleichen zu wenden. „Diesmal war ich wirklich sauer“, sagt der 56-Jährige.

Illegale Müllablagerungen in Gleichen stören nicht nur Heyner. Ortsvorsteher Volker Höhmann (59) nimmt seit Jahren am „Tag der sauberen Landschaft“ in Gudensberg teil. Ihm fällt auf, dass dabei in den vergangenen drei bis vier Jahren immer mehr Müll eingesammelt werden musste. Weshalb manche Menschen ihre Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgen, sei für ihn vollkommen unverständlich.

Auch Sandra Gogrefe (47), Mitglied des Ortsbeirates in Gleichen, sagt: „Wenn man seine Elektrogeräte zum Recyclinghof in Borken bringt, muss man dafür nicht einmal bezahlen.“ Auf Wunsch können die Geräte sogar kostenlos abgeholt werden. Am Odenberg in Gudensberg gibt es zudem eine Sammelstelle für Grünabfälle. Die Abgabe von kleinen Müllmengen ist auch dort kostenlos. (Maike Lorenz)