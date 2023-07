Jetzt gibt es auch einen Trockenen: Landwirt Klaus Minkel bietet neuen Wein aus Dissen an

Von: Manfred Schaake

Freuen sich über den neuen Wein vom Scharfenstein und Neuselsberg bei Dissen: von links Klaus Minkel, Janina Heinemann, Tim Krüger, Sofie Minkel, Silke Lange, Johannes Minkel, Stefan Kattner, Carsten Weber und Markus Hassenpflug. Unser Bild entstand auf Minkels Hof, wo der neue Wein vorgestellt wurde. © Manfred Schaake

Landwirt Klaus Minkel bietet neuen Wein aus Dissen an.

Dissen – Gute Nachrichten für Weinfreunde in der Region: Der Dissener Landwirt Klaus Minkel bietet aus der jüngsten Ernte seinen neuen Nordhessenwein an: in neuen Varianten und mit neuer Aufmachung. Trocken, feinherb, Solaris und Pink Cuvee – das ist das neue Angebot des Diplom-Agraringenieurs.

Der trockene Wein ist nach den Worten Minkels eine Neuheit. Erhältlich ist der Wein in der „Nudelwelt“ in Gudensberg. Für dieses Jahr hofft Minkel auf eine „qualitativ ähnlich gute Ernte“ wie im Vorjahr, sagte Minkel bei der Vorstellung des neuen Weines auf seinem Hof.

2022 waren auf dem Böddiger Berg überhaupt keine Trauben geerntet worden

Sein aktuelles Angebot ist eine nordhessische Besonderheit: Denn vom Böddiger Berg gibt es – wie berichtet – diesmal keinen Wein im Handel. Aus der jüngsten Ernte gab es nur 3000 Flaschen. Die gehen an die Mitglieder und drei Gastronomiebetriebe, in denen man den trocknen Tropfen verkosten kann.

2022 waren auf dem Böddiger Berg überhaupt keine Trauben geerntet worden. Der bisherige Rekord liegt bei zehn Tonnen.

Trotz der extremen Trockenheit war die Weinernte am Scharfenstein und Teufelsberg bei Dissen im vergangenen Jahr gut ausgefallen. Mehr als fünf Tonnen Trauben waren es – mehr als im Jahr davor. Minkel ist zufrieden, wie er bei der Vorstellung des neuen Weines im Kreis von Helfern deutlich machte.

Die geernteten Trauben bringt der Dissener Landwirt zum Keltern nach Rheinhessen

„Die trockene Sorte Cabernet Blanc ist ähnlich gesund wie die Hauptsorte Solaris feinherb, jedoch deutlich später reif“, erläutert Minkel. Weitere pilzwiderstandsfähige neue Rebsorten stehen neben Cabernet Blanc und dem roten Pinotin zum Test am Neuselsberg nördlich von Dissen.

Die geernteten Trauben bringt der Dissener Landwirt zum Keltern nach Rheinhessen. Sina Mertz in Eckelsheim und Steffen Lahm in Nack bereiteten aus der jüngsten Ernte einen trockenen und einen feinherben Weißwein, die in einer neu gestalteten Dreiviertel-Literflasche zunächst exklusiv von der „Nudelwelt“ vertrieben werden. In der 0,37 Liter fassenden „Halbflasche“ gibt es jetzt außerdem noch einen reinen Solaris der Ernte 2022 und einen Cuvee aus roten und weißen Trauben der Ernte 2021. Letzteres darf Minkel, wie er im HNA-Gespräch erläutert, nicht unter der Marke Rose´ vermarkten. Deshalb steht „Cuvee rot/weiß“ auf diesen Flaschen. Weil Minkels Nordhessenweine zwar auf amtlich genehmigten Weinbauflächen, jedoch außerhalb eines offiziellen Weinbaugebietes wachsen, dürfen auf dem Etikett viele Informationen zu Sorte und Anbauort nicht angegeben werden.

Wie sehen die Ernteerwartungen 2023 aus? Aktuell habe die Sorte Cabernet Blanc einen „sehr schönen Ansatz“, sagt Klaus Minkel, „in den Vorjahren wurden nicht alle Blüten der Reben bestäubt“.

Minkel baut Wein auf einer genehmigten Fläche von 6100 Quadratmetern in schönster Lage im Chattengau an

Der Pinotin habe einen „eher geringen“ Ansatz, die Hauptsorte Solaris verspreche wieder eine frühe, gute Ernte – voraussichtlich am 3. September oder vielleicht auch schon eine Woche früher. „Ich hoffe auf mehr Säure, weil durch die hohen Temperaturen die Gefahr des Säure-Abbaus besteht“, erläutert Minkel.

Auf einer genehmigten Fläche von 6100 Quadratmetern baut er in schönster Lage im Chattengau Solaris, Cabernet Blanc und Pinotin an. Das sind so genannt Piwi-Reben, die besonders widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten sind. Der experimentierfreudige Landwirt hatte 1995 mit dem Weinbau begonnen.

Zunächst war es nur ein Hobby, heute ist er Fachmann. In Verbindung mit gesunden und frühreifen Sorten möchte er mit sehr wenig Aufwand in der Pilzbekämpfung auskommen „und lieber eine geringere Ernte einfahren“. Minkels Wein war im Frühjahr 2020 erstmals in den Verkauf gegangen. (Manfred Schaake)

Kontakt: „Nudelwelt“ Gudensberg, Telefon 05603/911736, Fax 911735, E-Mail: info@nudelwelt.com www.nudelwelt.com