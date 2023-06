Katharina Elisabeth Otto aus Obervorschütz feiert ihren 100. Geburtstag

Von: Cora Zinn

Wird 100 Jahre alt: Katharina Elisabeth Otto. Auf dem Foto sitzt sie im kleinen Garten des Seniorenzentrums Eben-Ezer in Gudensberg. Sie lebt dort seit 2018, geboren wurde sie in Obervorschütz. © Cora Zinn

Katharina Elisabeth Otto wird am heutigen Mittwoch, 28. Juni, 100 Jahre alt. Sie feiert ihren Geburtstag im kleinen, entspannten Rahmen – im Kreise ihrer Familie.

Gudensberg/Obervorschütz – Ihr Sohn Klaus-Dieter Otto kommt mit seiner Frau und seinem Sohn Alexander zum Gratulieren vorbei. Auch die drei Urenkel Pascal, Aileen und Nils wollen ihrer Uroma am Ehrentag gratulieren. „Die sind alle sehr gut geraten“, sagt die heute 100-Jährige und lächelt.

Katharina Elisabeth Otto wurde am 28. Juni 1923 in Obervorschütz geboren. Sie war das erste von zwei Kindern der Eheleute Karl und Anna Schmidt. Die 100-Jährige wurde mit sechs Jahren eingeschult. „Dann ging ich acht Jahre lang zur Volksschule in Obervorschütz“, erinnert sie sich an die vergangene Zeit.

Einsatz in Fritzlar auf dem Flugplatz

Danach hatte sie eine kurze Lehre als Köchin in Bad Wildungen begonnen, musste diese aber nach einem halben Jahr abbrechen, weil ihre Mutter krank wurde. „Ich musste von heute auf morgen zuhause bleiben und alles in die Hände nehmen: Haushalt, unsere kleine Landwirtschaft – meine Mutter schaffte das alles nicht mehr allein“, so Otto. Kurze Zeit später wurde sie zwangsverpflichtet – zur Arbeit auf dem Fritzlarer Flugplatz. „Ich habe dort geputzt“, sagt sie. Nach ihrem Einsatz in Fritzlar half sie wieder zuhause auf dem Hof. Ihren Mann Karl Otto heiratete sie am 3. Dezember 1949 standesamtlich und einen Tag später, am 4. Dezember 1949, kirchlich. Am 14. September 1950 war dann die Geburt ihres Kindes: Sohn Klaus-Dieter kam auf die Welt. „Wir haben alle dem Ort Obervorschütz immer die Treue gehalten“, sagt Klaus-Dieter Otto, der heute noch dort lebt.

Sein Sohn Alexander, also der Enkelsohn vom heutigen „Geburtstagskind“, kam am 21. Dezember 1973 auf die Welt. „Ich habe Alexander von klein auf miterzogen und ihm viel beigebracht“, sagt sie stolz. Ihr Sohn stimmt ihr da zu: „Das Leben meiner Mutter bestand immer darin, für die Familie da zu sein. Urlaub war und ist ein Fremdwort für sie“, so Klaus-Dieter Otto. Sie soll in ihren 100 Lebensjahren nur drei Mal an der See gewesen sein.

Seit Oktober 2018 lebt die 100-Jährige im Eben-Ezer in Gudensberg

Mit ihrem Ehemann Karl, war sie 47 Jahre verheiratet, er starb 1996, hat die Geburt von Urenkel Pascal nicht mehr erlebt. Der kam im August 1998 zur Welt, es folgte Urenkelin Aileen im März 2004 und Urenkel Nils im Dezember 2016.

Seit Oktober 2018 lebt Katharina Elisabeth Otto im Seniorenzentrum Eben-Ezer in Gudensberg. „Wir hatten zuhause noch das Bad behindertengerecht umgebaut, weil sie weder mehr gut stehen noch laufen konnte, aber der Umzug stand dann doch an“, sagt Klaus-Dieter Otto.

So entschied sich die Familie für einen Platz im Eben-Ezer. Dort gefällt es ihr gut. „Ich löse täglich Kreuzworträtsel: Das aus der HNA“, sagt sie und lacht. Rätsel hielten sie fit. Früher hielt sie sich immer gern im Garten auf, das sei aber mit dem Rollstuhl nun nicht mehr möglich.

Am heutigen Mittwoch gibt es einen Sektempfang im Seniorenzentrum Eben-Ezer, Bürgermeisterin Sina Best kommt zum Gratulieren vorbei sowie die Familie.

Als die Redakteurin sich von Katharina Elisabeth Otto verabschiedet mit den Worten „Dann komme ich zu Ihrem 101. Geburtstag wieder!“, antwortet die ganz pragmatisch: „Ach, wir können doch nicht in die Ferne gucken!“ Recht hat sie. (Cora Zinn)