Kitagebühren werden erhöht: Gudensberger Parlamentarier stimmen Anpassung zu

Von: Cora Zinn

Auch die Gebühren für die Kita Regenbogen in Gudensberg werden ab dem 1. September erhöht. © Cora Zinn

Gudensberger Parlamentarier stimmen einer zweistufigen Anpassung der Kitagebühren zu.

Gudensberg – Eltern aus der Kernstadt Gudensberg und den Stadtteilen müssen sich auf eine Erhöhung der Kita-Gebühren einstellen. Grund dafür sind die gestiegenen Personalkosten im Öffentlichen Dienst.

In einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde eine Anpassung der Kostenbeiträge vorberaten. Es ist eine zweistufige Anpassung vorgesehen. Die Parlamentarier stimmten der Anpassung mit 16 Ja-Stimmen am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung zu. Es gab sechs Gegenstimmen.

Kitas in Gudensberg: Eltern müssen mit Erhöhungen der Gebühren rechnen

In Zahlen bedeutet das: Die Gebühren erhöhen sich zum ersten Mal ab dem 1. September dieses Jahres um 5,5 Prozent sowie zum zweiten Mal zum 1. März 2024 – um weitere 5,5 Prozentpunkte.

Für alle Eltern, die Kinder unter drei Jahren haben, bedeutet das: ab 1. September 177,20 Euro für einen Vormittagsplatz, 213,10 Euro für einen erweiterten Halbtagsplatz und 274,30 Euro für einen Ganztagsplatz. Die Kosten für ein Mittagessen müssen auch angepasst werden: Aus 4,20 Euro pro Mahlzeit werden glatte 5 Euro.

Ab dem 1. März 2024 werden die Gebühren noch mal erhöht: Dann kostet ein Vormittagsplatz 186,50 Euro, ein erweiterter Halbtagsplatz 224,20 Euro und ein Ganztagsplatz 288,60 Euro.

Auch die Kosten für die Mahlzeiten mittags erhöhen sich von 4,20 Euro pro Tag auf 5 Euro pro Tag

Für Eltern mit Kindern über drei Jahren, also ab dem vollendeten dritten Lebensjahr, bedeutet die Anpassung in Zahlen: Ein Vormittagsplatz ist frei, ein erweiterter Halbtagsplatz erhöht sich auf 26,40 Euro und ein erweiterter Ganztagsplatz auf 92,40 Euro. Ab März 2024 erhöht sich der erweiterte Halbtagsplatz auf 27,80 und der erweiterte Ganztagsplatz auf 97,30 Euro.

Auch die Kosten für die Mahlzeiten mittags erhöhen sich von 4,20 Euro pro Tag auf 5 Euro. Die Anpassung der Gebühren für das Mittagessen müsse aber durch die Erhöhungen des Lieferanten erfolgen, lautet es in der Beschlussvorlage.

„Gute Arbeit muss auch adäquat bezahlt werden“, sagte Michael Höhmann (SPD). So ginge kein Weg daran vorbei, die Gebühren anpassen zu müssen, um Erziehern die nötige Würdigung entgegenzubringen. „Dennoch muss es auch für Eltern noch bezahlbar sein“, so Höhmann.

Ein Teufelskreis – Eltern nicht zu sehr belasten, aber steigende Personalkosten auch decken können

Anja Weber, Fraktionsvorsitzende der FWG, stimmte ihrem Vorredner zu: „Erzieher brauchen eine würdige Entlohnung.“ Doch sie betonte vor allem die Mehrbelastung für Eltern. Ein Mittagessen für fünf Euro pro Tag sei eine sehr hohe finanzielle Belastung für Eltern.

„Junge Familien sind schon aufgrund der Inflation stark belastet“, fasste Tom Sohl (CDU) zusammen. Dennoch seien die Beitragserhöhungen für die Kinder „und somit für unsere Zukunft“, so Sohl. Die Kinderbetreuung habe einen großen Stellenwert – auch in den städtischen Kitas der Kommune Gudensberg. Die alten Deckelungen seien einfach nicht mehr zeitgemäß und müssten stets mit wachsen, wie alle Preise steigen und wachsen. (Cora Zinn)