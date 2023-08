Die Geburtstagsparty findet in Gudensberg statt

Von: Cora Zinn

Sie sitzt am Bronzebrunnen hinter dem Rathaus: Künstlerin Carin Grudda aus Gudensberg wird ihren 70. Geburtstag im August in der Chattengau-Stadt feiern. © Cora Zinn

Gudensberg – Carin Grudda will es zum dritten Mal krachen lassen. Die Künstlerin feierte bereits ihren 50. Geburtstag groß mit einer Ausstellung in Gudensberg, der 60. folgte und jetzt steht ihr 70. Ehrentag an

Grudda wird am kommenden Donnerstag, 17. August, 70 Jahre alt. Das nimmt sie zum Anlass, von ihrem Atelier in Lingueglietta, ein Dorf in Ligurien, in ihr Haus nach Gudensberg zu kommen. Mit im Gepäck hat sie dann neue Kunstwerke und eine neue Skulptur für ihre Heimatstadt.

„Meinen 50. Geburtstag habe ich unter Bürgermeister Edgar Franke gefeiert, zehn Jahre später mit Frank Börner und jetzt feiere ich in enger Absprache mit Sina Best“, sagt die 69-Jährige.

Ihre Ausstellung im Kulturhaus Synagoge wird diesmal etwas ganz Besonderes sein. „Die meisten kennen mich und meine Werke in erdigen Farben und Tönen“, sagt Grudda. Ihre Werke seien diesmal farbenfroher, extravaganter und mythisch.

Die gebürtige Gudensbergerin besucht oft ihre Wahlheimat. Wenn sie mal ein bisschen Abstand von Italien braucht, reist sie in die Chattengaustadt und schaut dort gern nach den Skulpturen, die sie angefertigt hat, und die beispielsweise rund um das Rathaus zu finden sind. Anlässlich ihres Geburtstages wird die Stadt Gudensberg um eine Skulptur reicher.

Großes Zebra gehört zur Ausstellung

Die Künstlerin hat ein Zebra angefertigt. Die Skulptur ist 2,50 mal 2,85 Meter groß und wird ab dem 17. August in Gudensberg zu sehen sein. „Ich möchte, dass jeder all meine Werke mit allen Sinnen spüren und erleben kann“, so Grudda. Daher plant sie, das Zebra mit allen Sinnen einzuweihen. Es wird neben dem Fühlen und dem Sehen der Figur ein passendes Parfüm dazu geben.

„Ich gebe der Stadt Gudensberg die Chance, sich abzubilden, sich zu zeigen“, sagt sie. Jede Skulptur, jedes weitere Kunstwerk, das in Gudensberg ausgestellt werde, mache die Stadt attraktiver,

Bevor das Zebra in Gudensberg ankommt, hat es laut der Künstlerin einen langen Weg hinter sich: Zunächst wird es für einige Zeit in Salerno bei Neapel stehen, dann in Sizilien, Mailand sowie in Rom. „Ich lasse meine Hände denken“, sagt Grudda, die Kunstgeschichte und Philosophie studiert hat. Wenn sie über ihre Kunst spricht, kommt die Philosophin in ihr zum Vorschein. „Das Studium hat mich geprägt“, sagt sie und lacht. Grudda erlernte nach ihrem Studium alle Techniken des Bronzegusses und entwickelte eine eigene Skulpturensprache, die neben Grafik und Malerei zu ihr als Künstlerin gehört.

Sie hat nicht nur den Brunnen am Gudensberger Rathaus konzipiert, sondern auch Brunnen in Italien, Österreich und der Schweiz. „In Gudensberg herrscht eine tolle Atmosphäre. Hoffentlich bleibt das so“, sagt die 69-jährige Künstlerin und freut sich, ihren 70. Geburtstag mit einer Ausstellung von Skulpturen, Radierungen und Installationen zuhause zu feiern. (Von Cora Zinn)