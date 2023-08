Nach Gewittern: Schule in Gudensberg steht unter Wasser

Von: Lea Beckmann

Da sich die Deckenplatten teilweise mit Wasser vollgesogen haben, sind Bruchstücke heruntergefallen. Alle © Bernd Völske

Eingestürzte Decken, überschwemmte Räume – so sah es in der Dr.-Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Gudensberg nach Gewittern mit Starkregen aus.

Gudensberg – Ein Bild der Verwüstung bot sich am frühen Donnerstagmorgen in der Dr.-Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Gudensberg. Der Starkregen während der Gewitter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war in das Gebäude eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilte, sind die Wassermengen aufgrund von laufenden Bauarbeiten an der Schule durch das Flachdach ins Gebäude gelangt. Denn: Wegen der Bauarbeiten sei eine Schwachstelle am Dach entstanden, so der Landkreis. Ein schuleigener Alarm hatte gegen 4 Uhr Alarm ausgelöst. Da es sich allerdings nicht um eine strafrechtliche Angelegenheit handelt, beendete die Polizei den Einsatz schnell, teilte Pressesprecher Jens Breitenbach auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Nach Gewittern mit Starkregen: Wasser in allen Geschossen

Das Wasser breitete sich über alle Geschosse aus, teilte Bernd Völske, Pressesprecher der Gudensberger Feuerwehren, mit. Nachdem die Feuerwehr alarmiert wurde, haben die Einsatzkräfte zunächst verhindert, dass noch mehr Wasser vom Flachdach in das Gebäude eindrang.

Sie leiteten das Wasser über Plastikrohre in ein Toilettenbecken ab. Danach erkundeten die Einsatzkräfte die Schule. „Dabei wurde das Ausmaß der Schäden erst richtig erkannt“, sagte Völske. Das Wasser habe sich durch die Decken und Flure in die Hälfte der Klassen-, Funktions- und Kellerräume ausgebreitet. Dadurch haben sich teilweise Deckenplatten vollgesogen, sodass Bruchstücke herabfielen.

GAZ-Schule in Gudensberg: Feuerwehr setzt Nasssauger ein

Die Feuerwehr hat in den Klassenräumen das Wasser mit einem Nasssauger abgesaugt. © Privat

Aus besonders betroffenen Räumen im Obergeschoss der Schule hat die Feuerwehr das Wasser mit Nasssaugern abgesaugt. Dadurch wurde ein weiteres Nachlaufen in die unteren Räume verhindert. Das Vorgehen wurde mit der Bauleitung und dem Bauamt des Schwalm-Eder-Kreises abgesprochen. Gegen Donnerstagmittag beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Die Feuerwehren Gudensberg, Gleichen und Obervorschütz waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Da die Mediothek im Kellergeschoss der GAZ besonders betroffen war, räumten rund 15 städtische Mitarbeiter die Bücher und elektronischen Geräte aus dem Raum. „Auch Möbelstücke und Sitzgarnituren haben wir rausgeholt“, sagte Jörg Daniel, Pressesprecher der Stadt Gudensberg. Die Gegenstände werden nun erst einmal in Lagerräumen des Bauhofes zwischengelagert.

Die Mediothek musste aufgrund der Unwetter-Folgen ausgeräumt werden. © Privat

Jürgen Kaufmann, Erster Kreisbeigeordneter des Schwalm-Eder-Kreises, machte sich ein Bild von den entstandenen Schäden. Die Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden, teilte der Landkreis mit. Ob die Schule regulär nach den Sommerferien wieder den Unterricht aufnehmen könne, sei in diesem frühen Stadium noch nicht klar. (Lea Beckmann)