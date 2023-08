Neues Leben im Fachwerk: Matthias Paars Familie saniert Fachwerkhaus in Gudensberg

Von: Christine Thiery

Außen ist alles schon schön: Matthias Paar vor dem Fachwerkhaus im Renthof 4, das er seit drei Jahren mit seiner Familie saniert. © Christine Thiery

Familie Paar saniert zweites Haus in Gudensberger Altstadt. Das Projekt gehört zum Städtebauförderprogramm.

Gudensberg – Wenn alles klappt, herrscht zum Jahresende wieder Leben im Fachwerkhaus Renthof 4 in der Gudensberger Altstadt. Seit drei Jahren saniert Matthias Paar das Haus, in dem fünf Wohnungen entstehen. Es ist nicht das erste Gebäude, dem sich Paar annimmt: Die Braugasse 4 hat er mit seiner Familie bereits zwischen 2014 und 2016 saniert.

Bauen und werkeln ist das große Hobby von Matthias Paar – er teilt es mit seinen drei Söhnen. Die ganze Familie packt an den Abenden und am Wochenende mit an. Ungezählte Stunden haben sie in den vergangenen drei Jahren mit dem Umbau verbracht. Somit ist der Anteil an Eigenleistung hoch. „Es ist schön, mit den Kindern etwas gemeinsam zu schaffen“, sagt Paar. Einige Gewerke allerdings hat Paar jedoch an Fachfirmen vergeben.

Gudensberg: Ziel des Programms ist es, das Fachwerk in der Gudensberger Altstadt zu erhalten

Die Stadt Gudensberg unterstützt die Sanierung mit dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“. Dabei wird ein Viertel der Baukosten – maximal jedoch 75 000 Euro bezuschusst. Paar reizte diesen Betrag aus. Der Umbau kostet insgesamt mehr als 400 000 Euro – obwohl viel in Eigenleistung erledigt wird. Ziel des Programms ist es, das Fachwerk in der Gudensberger Altstadt zu erhalten und das Zentrum weiter zu beleben. Die Beratung durch einen Architekten wurde ebenfalls von der Stadt unterstützt.

Sanierungsstart war im März 2020. Der Soldat, der inzwischen im Verteidigungsministerium in Bonn arbeitet, hatte das Haus, das aus dem Jahr 1705 stammt, gemeinsam mit seinem Sohn Julius erworben. Es sei damals in einem schlechten Zustand und sehr vermüllt gewesen, sagt er. Julius Paar ist Zimmermann und konnte vieles selbst machen. Er soll das Haus einmal bekommen, sein Name prangt bereits an der frisch renovierten Fassade.

Renthof 4: Für Stabilität sorgt ein um das Haus führender Ringanker

Von außen sieht das Haus schon sehr gut aus, die Front wurde in Fachwerkoptik gehalten, der hintere Teil außen mit Lärchenholz verschalt, zwei Stellplätze für Autos sind entstanden, der Gewölbekeller wurde ebenfalls saniert. Für Stabilität sorgt ein um das Haus führender Ringanker. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage installiert, die Wände wurden mit Zelluloseflocken ausgeblasen.

Packt mit an: Matthias Paar erledigt mit seiner Familie vieles in Eigenleistung. © Thiery, Christine

Auf 360 Quadratmetern entstanden in den vergangenen drei Jahren fünf Wohnungen. Im Erdgeschoss befindet sich mit 120 Quadratmetern die größte Wohnung, im Obergeschoss gibt es zwei Wohnungen mit jeweils 60 Quadratmetern Fläche und unter dem Dach entstanden zwei möblierte Appartements mit je 30 Quadratmetern Wohnfläche.

Der Zeitplan konnte allerdings nicht ganz eingehalten werden. „Die untere Wohnung ist noch nicht fertig, aber die mittlere und obere Etage können demnächst vermietet werden“, sagt Paar. Die Treppe wurde gerade eingebaut. Wegen der Coronapandemie und der Lieferschwierigkeiten hat sich die Sanierung verzögert. „Teilweise gab es kein Material und der Holzpreis hatte sich zwischenzeitlich verdreifacht“, sagt Paar. Nun ist die Familie aber optimistisch, dass das Projekt bald abgeschlossen ist.

Ein weiterer Gudensberger profitiert von dem Programm: Jonas Mand saniert das Haus in der Hintergasse 9

Ob damit aber das Werkeln und Bauen bei Familie Paar beendet ist, bleibt offen. Ein weiteres Gebäude unterhalb des Renthofs 4 soll verkauft werden. Sie überlegen, ob sie dieses zu ihrem nächsten, ihrem dritten, Projekt machen.

Neben Familie Paar profitiert auch Jonas Mand vom Förderprogramm. Er saniert seit zwei Jahren die Hintergasse 9. Im Inneren des aus dem 17. Jahrhundert stammenden Gebäudes sollen auf etwa 200 Quadratmetern zwei Wohnungen entstehen.

Die Giebelwand wurde mit einer Schieferverkleidung als Isolierung und Wetterschutz versehen. Im unteren Bereich wurden zwei Gefache verglast und das Oberlicht über der Eingangstür neu gefasst, teilt die Stadt mit. Den Eingang ziert nun eine schwere Eichenholztür. (Christine Thiery)