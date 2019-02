Es geht ums gute Miteinander: Gudensberger Neujahrsempfang stellte Einwohner in Fokus 

Es war ein Abend von und für die Gudensberger: Der Neujahrsempfang am Freitag im Bürgerhaus war ein engagiertes Fest für die Themen Zuversicht, Zusammenleben und Zukunft.

Bürgermeister Frank Börner ließ keinen Zweifel daran, dass die Stadt bestens gerüstet sei für all das, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Er listete die wirtschaftlichen Erfolge auf, die dafür sorgen, dass die Kasse (noch) gut gefüllt ist und viele Investitionen möglich seien und richtete den Blick dabei doch immer auf das, was Gudensberg ausmacht: der Zusammenhalt der Einwohner.

„Redet miteinander, nicht übereinander!“, forderte Börner die vielen Zuhörer auf und wies aufs Projekt 2030 hin, das sich mit der Innen- stadtentwicklung beschäftigt und am Donnerstag, 14. Februar startet. Dabei, betonte Börner, seien Meinung und Mitmachen gefragt.

Ums Thema Mut ging es Festredner Dr. Hans-Hartwig Loewenstein. Der frühere Präsident des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes machte sich für den Mittelstand stark: Für die 3,6 Mio. kleinen und mittleren Unternehmen, „die Tag und Nacht die Ärmel hochkrempeln“, die acht von zehn Ausbildungsplätze schafften und so eine wichtige Säule der deutschen Wirtschaft darstellten. Der Mittelstand sorge für eine Stabilität, die es zu würdigen und auch gegen alle globalen Herausforderungen zu verteidigen gelte, so Dr. Loewenstein.

Das Thema Würdigen und Wertschätzen griff auch Stadtverordnetenvorsteher Walter Pippert auf. Gudensberg biete seinen Einwohnern gute Lebensqualität und Perspektiven. Es sei der Anspruch der Stadt, dass niemand vergessen oder benachteiligt werde. Pippert verwies auf einen Satz von Henry Ford: „Es hängt von Dir ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor nutzt.“ Gudensberg, so sagte Pippert, werde 2019 nutzen, um Gas zu geben. Dafür war ihm der Applaus der Gäste sicher. Die genossen den Abend im festlich geschmückten Bürgerhaus offensichtlich. Noch lange nach Ende des offiziellen Teils dachten längst nicht alle daran, nach Hause zu gehen. Die Bitte des Bürgermeisters, doch mit- statt übereinander zu reden, war ganz offensichtlich auf sehr fruchtbaren Boden gefallen.