Die Nordmanntanne bleibt der Renner bei den Weihnachtsbäumen

Die regional gezogene und frisch geschlagene Nordmanntanne war und ist der beliebteste Weihnachtsbaum. Daran ändert sich auch in diesem Jahr nichts. Wir haben einen Fachmann besucht.

Holger Schneider aus Gudensberg, Weihnachtsbaumerzeuger seit vielen Jahren und seit diesem Sommer Vorsitzender des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum ist überzeugt, dass die Nordmanntanne der Renner bleibt.

Seit gut drei Wochen werden in den nordhessischen Kulturen der Anbauer die Tannen und Fichten frisch eingeschlagen und zu den Kunden gebracht. „Wir liefern hauptsächlich an Fach- und Gartenmärkte, die auf Frische Wert legen“, sagt Schneider. Er baut auf insgesamt sieben Hektar an drei Standorten in Nordhessen Tanne, Fichten und Kiefern an.

An den Gerüchten, dass in diesem Jahr die Liebhaber des klassischen Weihnachtsbaumes wegen der Trockenheit viel tiefer ins Portemonnaie greifen müssten, sei nichts dran, sagt Schneider. Der laufende Meter Nordmanntanne aus den heimischen Beständen werde um die 20 Euro kosten – ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Fichten und Blaufichten sind günstiger.

„Die älteren Bäume mit ihren langen Pfahlwurzeln konnten sich ausreichend mit Wasser versorgen“, sagt der Gudensberger. Anders sieht es bei den frisch gepflanzten Bäumchen aus: Die seien in diesem Jahr komplett vertrocknet. Wenn die Trockenheit Auswirkungen habe auf das Angebot, dann also erst in einigen Jahren.

Probleme machen den Weihnachtsbaumanbauern jedoch immer wieder Zeitgenossen, die sich illegal in den Kulturen bedienen und zum Beispiel die schönsten Äste als Schnittgrün absägen. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Holger Schneider. Diese Bäume seien dann nicht mehr zu gebrauchen, der Schaden damit enorm.

Markenzeichen garantiert Frische

Den Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum gibt es seit März 2000. Er wurde von damals 23 Weihnachtsbaumerzeugern und zwei Handelsbetrieben aus Hessen unter dem Dach des Hessischen Waldbesitzerverbandes gegründet. Neben der politischen Interessenvertretung soll der Zusammenschluss dem Informationsaustausch dienen.

Um den heimischen Weihnachtsbaum besser zu vermarkten, wurde das Herkunftszeichen „Ihr Naturbaum aus Hessen“ geschaffen, das nur Mitgliedsbetriebe verwenden dürfen. Bäume mit diesem Zeichen sind aus kontrolliertem Anbau direkt vom Erzeugerbetrieb. Die Betriebe verpflichten sich, die Bäume nicht vor dem 15. November zu ernten, um den Kunden eine bestimmte Frische garantieren zu können.

Der Baum ist ein Vollzeitjob

Wer mit Bäumen handelt, muss einen langen Atem haben. Und jede Menge Geduld, denn sie wachsen langsam und benötigen viel Pflege und Aufmerksamkeit.

Das gilt im Speziellen auch für den Weihnachtsbaum. Mal schnell in den Wald laufen und sich ein kleines Tännchen absägen, das machen vielleicht manche Waldbesitzer, aber der normale Weihnachtsbaumkäufer hat schon einen gewissen Anspruch an „seinen“ Baum.

Davon kann Holger Schneider ein Lied singen. Er ist seit etwa 40 Jahren in dem Metier zuhause, sein Vater pflanzte in Gudensberg hinter dem Haus – das war damals eine Baustelle – die ersten Pflänzchen. Und wurde dafür durchaus belächelt. Denn Weihnachtsbäume, die kamen zum großen Teil aus Dänemark und anderen Gegenden, aber nicht aus Nordhessen.

Das hat sich geändert. Inzwischen werden die frisch eingeschlagenen Weihnachtsbäume aus heimischem Anbau stark nachgefragt. Und es gibt Anbauer wie Holger Schneider, die auf großen Flächen Tausende von Tannen, Fichten und Kiefern gepflanzt haben. Schneider hat insgesamt sieben Hektar, auf denen seine Bäume wachsen: bei Ermetheis, Neuental und am Meißner. „Früher unterstanden wir dem Waldgesetz, das den Anbau auf Feldflächen verbot“, erzählt er. Das sei seit vier Jahren anders, jetzt sind auch größere Flächen möglich.

Weihnachtsbaumanbau als Beruf – das funktioniert? „Ja“, sagt Schneider, denn um kontinuierlich die passenden Bäume anbieten zu können, müsse man sich in Vollzeit darum kümmern. Eine Kultur zu betreuen, das sei eine ganzjährige Beschäftigung:

Die kleinen Pflänzchen, etwa 10 Zentimeter groß, sind drei Jahre alt, wenn sie vom Züchter kommen,

Um 1,50 Meter groß zu werden, dauert es etwa zehn Jahre, zu Beginn wachsen die Bäumchen sehr langsam.

Es muss kontinuierlich nachgepflanzt werden, um jedes Jahr ausreichend Bäume aller Kategorien anbieten zu können.

Die Kulturen müssen regelmäßig kontrolliert und etikettiert, das Grün zwischen den Bäumen gemäht werden.

Um die gewünschte Dichte und den geraden Wuchs zu erreichen, benötigen die Bäume genug Platz und werden im Wachstum durch Einschnitte im Stamm beeinflusst.

„90 Prozent der Bäume müssen bearbeitet werden, damit sie auch schön aussehen“, sagt Schneider. Er habe das ganze Jahr über damit zu tun. Inzwischen gebe es sogar eine EU-Norm, wie ein Weihnachtsbaum auszusehen hat. Die große Menge an Bäumen liefern Anbauer wie Schneider nicht an Privatkunden, sondern an große Fach- und Gartenmärkte. Auch die legen inzwischen Wert auf Frische. Bereits ab Oktober wird Schnittgrün für Friedhöfe und Gärtnereien angeboten.

Zwei Mitarbeiter helfen den Schneiders beim Einschlag und dem Verkauf. Vor ihrem Haus in der Gudensberger Birnenallee gibt es die Weihnachtsbäume in allen Größen und Formen seit dem 7. Dezember. Dort kann man sich bei Plätzchen und Glühwein den passenden Baum fürs Wohnzimmer aussuchen. Und für die Kunden in Gudensberg gibt es sogar die Lieferung frei Haus.

