Oskar Koch rettete einem anderen Jungen im Fritzlarer Freibad das Leben

Von: Sascha Hoffmann

Kleiner Held: Weil Oskar Koch selbst so gut schwimmen kann – er hat gerade das silberne Schwimmabzeichen gemacht – konnte er einem anderen Jungen im Fritzlarer Freibad helfen. © Sascha Hoffmann

In Obervorschütz ist derzeit eine ganze Familie nicht nur stolz wie Oskar, sondern auch stolz auf Oskar. So nämlich heißt der kleine Mann, der bei einem Badeunfall im Fritzlarer Eder-Auen-Erlebnis-Bad (HNA berichtete) entschlossen gehandelt und so vielleicht Schlimmeres verhindert hat.

Obervorschütz/Fritzlar – „Vor mir ist ein Junge vom Ein-Meter-Brett gesprungen, kam mit dem normalen Auftrieb kurz wieder nach oben und wirkte eigentlich auch glücklich, bevor er wieder unterging, weil er offenbar nicht schwimmen konnte“, berichtet Oskar Koch von dem Schreckmoment. Er zögerte nicht lang, sprang ins Wasser und tauchte nach unten, um nach dem Rechten zu sehen. „Ich bin dann so schnell wie möglich wieder hoch und habe dem am Beckenrand wartenden Bruder des Jungen zu denen im roten T-Shirt geschickt.“

Das war genau die richtige Entscheidung. Denn: In den roten T-Shirts stecken nämlich diejenigen, die genau wissen, was in solch einem Fall zu tun ist. Auch die Bademeisterin, die laut Oskar, sofort ins Wasser gesprungen ist, um den am Boden liegenden Jungen zu retten. Das sei alles ganz fix gegangen, sagt der Elfjährige noch immer ein wenig aufgeregt, musste er danach schließlich zusehen, wie der am Beckenrand liegende Nichtschwimmer wiederbelebt werden musste. „Er war richtig lange unten, ein paar Minuten bestimmt“, sagt Oskar und berichtet von Ärzten und Sanitätern, die dank des anliegenden Pferdemarktes blitzschnell vor Ort gewesen seien. „Meine Mama und ich haben uns dann noch erkundigt, wie es ihm geht, zum Glück war alles in Ordnung.“ Nicht nur Dankeschöns in Form von Worten habe es daraufhin vom Schwimmbadteam gegeben, sondern auch noch eine große Portion Currywurst mit Pommes.

Heldentat im Fritzlarer Freibad: Oskar Koch sah den anderen Jungen in Not und instruierte den Bruder des Opfers, die Badeaufsicht zu alarmieren. Die zog den Zwölfjährigen dann aus dem Wasser und reanimierte ihn. (Archivfoto) © Peter Zerhau

Von dem Jungen und seiner Familie selbst, so Oskar, habe er danach nichts mehr gehört, doch das finde er nicht weiter schlimm. „Es war ein ziemlicher Tumult, vielleicht haben sie gar nicht richtig mitbekommen, wie das alles abgelaufen ist“, sagt Mama Andrea, die natürlich mächtig stolz ist auf ihren kleinen Helden – nicht nur wegen seines Spontaneinsatzes, sondern auch, weil er so vernünftig ist.

„Könnte ich nicht schwimmen, würde ich niemals ins tiefe Wasser springen, da hätte ich viel zu viel Angst“, sagt Oskar Koch und ist froh, so gut schwimmen zu können. Das hat er seiner Mama zu verdanken, die ihren Sohnemann sehr früh ans Wasser gewöhnt hat. „Den ersten Kurs haben wir besucht, als Oskar gerade mal ein Jahr alt war“, erinnert sie sich. Rückblickend sei es genau die richtige Entscheidung gewesen, denn mittlerweile habe er nicht nur das Seepferdchen und das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze gemacht, sondern ganz frisch, im Juli, auch das Schwimmabzeichen in Silber. „Als nächstes ist das Goldene dran“, sagt die kleine Wasserratte überzeugt und wird, wenn es dann so weit ist, garantiert auch selbst „stolz wie Oskar“ sein. (Sascha Hoffmann)