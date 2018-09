Radspaß für die ganze Familie: Tour de Chattengau startet am Sonntag in Gudensberg

Gudensberg. 38 abwechslungsreiche Kilometer auf dem Fahrrad durch den Chattengau: Das bietet die Tour de Chattengau, die wieder am Sonntag, 9. September, stattfindet.

Die Tour führt durch die drei Chattengau-Gemeinden Edermünde, Gudensberg und Niedenstein und wird Tour um 10 Uhr im Stadtpark Gudensberg offiziell gestartet. Einsteigen kann man aber zu jeder Zeit an vielen Stellen der Strecke.

Es gibt elf Stempelstellen, alle Teilnehmer können an zahlreichen Aktionen teilnehmen. Proviant wird an vielen Stationen angeboten. Die Abschlussveranstaltung beginnt um 16.30 Uhr wieder im Stadtpark Gudensberg. Eine geführte Mountainbike-Tour beginnt um 10 Uhr am Schwimmbad in Niedenstein. (jux)