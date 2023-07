Senior aus Gudensberg fällt auf Schockanruf herein

Gudensberg/Kassel

+ © Karl-Josef Hildenbrand/DPA Auf diesem Foto telefoniert eine ältere Frau mit einem schnurlosen Festnetztelefon. In Gudensberg wurde jetzt ein Senior durch einen Schockanruf um sein Erspartes gebracht. © Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Ersparnisse von mehreren Zehntausend Euro sind weg – Übergabe mit Mann fand in Kassel statt.

Gudensberg/Kassel – Ein Senior aus Gudensberg ist auf einen Schockanruf von Betrügern hereingefallen. Dabei verlor er mehrere Zehntausend Euro. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Nordhessen wurde er nach Kassel in die Nähe des Holländischen Platzes zur Übergabe gelotst.

Der Gudensberger wurde Mittwoch gegen 13.45 Uhr von einer angeblichen Polizeibeamtin auf dem Festnetz angerufen. Glaubhaft berichtete die Frau am anderen Ende der Leitung, dass seine Tochter über eine rote Ampel gefahren sei und eine junge Fußgängerin totgefahren habe. Kurz wurde der Hörer auch an die angeblich festgenommene Tochter übergeben, die weinte und völlig aufgelöst war, da ihr nun die Untersuchungshaft drohe. Das teilt die Polizei mit.

Gudensberger übergab gegen 15.30 Uhr das Geld auf einem Parkplatz in der Henschelstraße in Kassel

Im weiteren Verlauf des Gesprächs übte die vermeintliche Polizistin mit hohen Geldforderungen großen Druck auf den Gudensberger aus. Nachdem der Senior mehrere Zehntausend Euro bereitstellte, um seiner Tochter zu helfen und sie freizubekommen, fuhr er den telefonischen Anweisungen folgend nach Kassel, so die Polizei weiter. Gegen 15.30 Uhr fand dann die Geldübergabe auf einem Parkplatz in der Henschelstraße, nahe des Holländischen Platzes, statt. Der Senior übergab das Geld an einen Mann, der es in eine Umhängetasche steckte und anschließend davonging.

Nachdem der telefonische Kontakt zu den Tätern abgebrochen war, erkannte der Senior, dass es ein Betrug war, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Gudensberger beschreibt den Abholer wie folgt: männlich, etwa 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, dunkle Haare, die nach vorne gekämmt waren, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem hellen Pullunder und er trug eine grüne Umhängetasche.

Zweiter Schockanruf bei Frau in Bad Emstal führte auch zum Erfolg

Die Betrüger hatten auch bei einer Frau aus Bad Emstal Erfolg. In beiden Fällen gingen die Täter äußerst geschickt vor und dirigierten ihre Opfer nach Kassel, so die Polizei. Die Kasseler Kripo führt die Ermittlungen, das Geld ging jeweils auf das Konto der ein und derselben Täterbande ein.

Am Telefon der Frau aus Bad Emstal soll sich eine weinende Frau als ihre Tochter ausgegeben haben. Sie schilderte, dass sie bei einem schweren Verkehrsunfall ein Kind angefahren und lebensgefährlich verletzt habe. Die Bad Emstalerin stellte einen mittleren fünfstelligen Betrag bereit und ließ sich auch nach Kassel lotsen. (Cora Zinn)

Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die am Mittwochnachmittag an dem Übergabeort verdächtige Menschen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich unter Tel. 05 61/91 00.