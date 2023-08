Stadt Gudensberg lässt Konzept für Hessischen Hof erstellen

Von: Claudia Brandau

Was wird aus dem Hessischen Hof in Gudensberg? Das Parlament berät über die Option, das Gasthaus zu kaufen – es schließt Ende des Jahres. © Architekturbüro Gerlach

Der Hessische Hof in Gudensberg steht vor der Schließung: Ende des Jahres macht das Traditionsunternehmen nach 175 Jahren zu.

Gudensberg – Die fehlende Nachfolge lasse den Inhabern keine andere Möglichkeit, heißt es seitens der Stadt: „Der Hessische Hof ist eine Institution in Gudensberg“, erklärt Bürgermeisterin Sina Best.

Aus diesem Grund hat der Magistrat das Fritzlarer Architekturbüro Gerlach mit dem Erstellen einer Potenzialstudie beauftragt, die skizzenhafte Überlegungen sowie einen Konzeptvorschlag zur möglichen gastronomischen Nachnutzung des Gebäudes beinhalten soll.

Voraussetzung hierfür wäre, dass die Stadt die Immobilie kaufen, sie grundlegend modernisieren und verpachten würde. Das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ könnte das Vorhaben finanzieren, denn das Förderprogramm trägt bis zu zwei Drittel der Modernisierungskosten. Die Stadt Gudensberg müsste mindestens ein Drittel der Umbaukosten sowie den Kauf des Grundstücks von der Stadt Gudensberg schultern.

„Gaststätten sind wichtig für das soziale Miteinander, tragen maßgeblich zur Versorgung der Einwohner bei. Ihr Erhalt, gerade an einer solch zentralen Lage wie dem Hessischen Hof, ist zur Aufgabe der Stadtentwicklung geworden“, so Bürgermeisterin Sina Best. „Seit 2000 haben viele Gaststätten schließen müssen, zuletzt das Gasthaus Krug in Deute. „Wir freuen uns über das Interesse der Stadt: Uns liegt sehr viel daran, dass unser Betrieb fortgeführt wird“, sagt Anette Mentel, Inhaberin des Hotels Hessischer Hof.

Ob die Stadt Gudensberg das Lokal tatsächlich kauft, modernisiert und verpachtet, darüber berät die Stadtverordnetenversammlung in den nächsten Monaten. Die Potenzialstudie wurde den Parlamentariern bereits in einer nicht öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt.

Alle Fraktionen waren einig, die Angelegenheit weiter zu diskutieren. Sie gaben aber zu bedenken, dass die wirtschaftliche Lage und die Modernisierungskosten genau bewertet werden müssten, um eine solide Entscheidung zu treffen.

Hessischer Hof in Gudensberg: Konzept

Das Hotel Hessischer Hof umfasst drei Gebäudeteile. Das mittlere Gebäude, in dem aktuell die Küche untergebracht ist, unterliegt als einziges Teil nicht dem Denkmalschutz und könnte daher komplett neugestaltet werden.

Die anderen beiden Teile würden ihren historischen Charakter behalten, wobei insbesondere die Atmosphäre der Scheune (heute Saal) stärker herausgearbeitet werden soll. Der Konzeptvorschlag sieht vor, eine neue Eingangssituation zu schaffen und das Restaurant in den jetzigen Saal zu verlegen. Von hier aus ist eine Öffnung in den Stadtpark mit Biergarten vorgesehen.

Hessischer Hof in Gudensberg: Chronik

Der Hessische Hof besteht seit 1848, er gehörte zur Gudensberger Brauerei Metz, die bis 1908 an der Ecke Fritzlarer Straße/Metzer Straße ansässig war, und diente als Brauereigaststätte. Außerdem war er eine Pferdeumspann- und Poststation.

1931 kauften Gustav und Marie Weber das Gasthaus, das Sohn Jürgen Weber mit seiner Frau Bärbel 1968 samt Kino übernahm, sie renovierten von 1980 bis 1982 große Teile. 2002 ging der Betrieb in der dritten Generation in die Hände von Tochter Anette und deren Mann, den Küchenmeister Stefan Mentel, über.

Hessischer Hof in Gudensberg: Bürgerhaus-Gaststätte

Nach der Schließung des Restaurants Carpaccio soll jetzt auch die Bürgerhaus-Gaststätte neu verpachtet werden. Der Stadt Gudensberg liegen nach Ablauf der Fristen nun mehrere Bewerbungen potentieller Pächter vor. Die werden nun gesichtet, geprüft und einer der Bewerber wird ausgewählt, heißt es in einer Pressemittelung der Verwaltung. (Claudia Brandau)