Subtropische Früchte wachsen in Deuter Gärten

Ach, was ist er groß geworden: Karl Reuter in Deute mit seinem Feigenbaum, der seit 15 Jahren wächst und jetzt sogar reife Früchte liefert. Fotos: Karl-Heinz Reuter/NH

Deute - Nicht nur über zwei Meter große Bananenstauden wachsen im Gudensberger Stadtteil Deute, sondern auch ein großer Feigenbaum voller Früchte.

Darauf weist Karl-Heinz Reuter hin, der aus dem Dorf stammt und dessen Eltern dort leben. „Ich habe mit Interesse den Artikel über die Banane in Markus Sittigs Garten gelesen. Das ist schon Wahnsinn - ein Bananenbaum“, schreibt Reuter, der selbst in Bad Emstal lebt. Aber es gebe mehr als Bananen in Deute.

Die Geschichte des Feigenbaums, der in imposanter Größe unterhalb des Lotterberges in Deute wächst, begann im Jahr 2004. Damals brachte Karl-Heinz Reuter seinen Eltern ein kleines Feigenbaum-Pflänzchen vom Gardasee mit. Dieses Pflänzchen stehe nun seit 15 Jahren bei den Eltern im Garten und sei zu einem stattlichen Bäumchen, ja eigentlich schon Baum, herangewachsen, schreibt er.

Der Feigenbaum stehe gleich neben einem Pfirsichbaum sowie Weintrauben und Tomaten.

„Anfangs hat es sich mit dem Frost schwergetan und ist regelmäßig im Winter in den äußeren Ästen verfroren“, berichtet Reuter. Aber sein Vater habe den Baum immer wieder aufgepäppelt und gepflegt.

In den vergangenen Jahren habe sie sich etwas mehr an den Frost gewöhnt und sei regelmäßig jedes Jahr etwas größer geworden, nicht zuletzt durch die milden Winter. Durch gezielten Astschnitt im Frühjahr hat der Baum auch immer wieder Früchte angesetzt.

Wie Reuter betont, habe er jedoch erst in den letzten beiden Sommern die Früchte bis zur Reife getragen, im vergangenen Jahr konnten erstmals essbare Früchte geerntet werden.

„Auch dieses Jahr ist der Fruchtansatz wieder vielversprechend“, hoffen er und sein Vater auf eine gute Ernte.

Karl-Heinz Reuter hat in seinem Garten in Bad Emstal ebenfalls zwei Feigenbäume, doch sie hätten bei Weitem nicht die Größe und Üppigkeit wie der Baum in Deute erreicht.

„Bei uns ist es in der Regel 2 Grad kühler und regnet auch mehr“, bedauert er.