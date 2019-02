Unfallflucht: Lastwagenfahrer beschädigt Lieferwagen und fährt weiter

Gudensberg. Ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle meldet die Polizei in Fritzlar.

Am Samstag war ein 45-jähriger Mann aus Bad Wildungen gegen 5.15 Uhr mit einem Auslieferungsfahrzeug einer Gudensberger Bäckerei von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Kasseler Straße unterwegs. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt warten und wollte anschließen nach rechts in die Kasseler Straße einbiegen. Ein bislang unbekannter Lastwagen wollte verbotener Weise von der Kasseler Straße entgegen der Einbahnstraße in die Bahnhofstraße einbiegen und fuhr dabei das Lieferfahrzeug an.

Der Lastwagen, von dem nur bekannt ist, dass er ein HR-Kennzeichen und ein blaues Führerhaus hat, setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den gab die Polizei mit 3500 Euro an. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Fritzlar unter der Telefonnummer 05622-99660 entgegen.

