Viele engagierte Leute für Deute: Das 900-Seelen-Dorf ist nicht nur auf seine drei Betriebe mächtig stolz

Von: Cora Zinn

Sie alle waren fleißig bei der Vorbereitung auf das siebte Deuter Weinfest dabei: Sie nennen sich selbst gern „Leute für Deute“. Das © entstand auf dem Hof Alter, im Gesänge 1, wo das Weinfest am vergangenen Samstag gefeiert wurde. Fotos: Cora Zinn

Der vierte Teil der Serie „Am Gartenzaun“ führte nach Deute. Dort wurde am Samstag Weinfest auf dem Hof Alter mit vielen engagierten Helfern gefeiert.

Deute – Man sieht es Dr. Bernd Meisterfeld an, wie stolz er auf die drei ortsansässigen Betriebe in Deute ist. „Es leben rund 900 Einwohner bei uns, das im Vergleich zu drei Betrieben, das ist schon bemerkenswert“, sagt der Ortsvorsteher. Zum Einen gibt es im Ortskern den Motorradsport-Handel Laaks, Olaf Habenicht betreibt seinen Ein-Mann-Betrieb als Tischlermeister und dann gibt es die Firma AWS Weigel CNC-Technik, eine Fräserei. „Die Mitarbeiter produzieren sehr viele Materialien für das VW-Werk in Baunatal“, so Meisterfeld.

Der Rundgang durchs Dorf startet bei Margarethe Laaks, die das Motorradsport-Geschäft führt, das sich in unmittelbarer Nähe der Dorfkirche befindet. Sie stellt ihre Mitarbeiterin Christiane Stüssel vor, die seit 40 Jahren bei ihr arbeitet. „Mein Mann und ich haben im Jahr 1974 begonnen. Nächstes Jahr feiern wir also 50-jähriges Bestehen“, sagt Margarethe Laaks voller Vorfreude.

Erst vor drei Wochen hatte die Chefin im HNA-Gespräch verkündet, dass der Laden mit verkleinertem Geschäft weiter laufe. Draußen vor der Tür sowie im Geschäft stehen einige Schätzchen der Marken Benelli, Kymco und Mondial, außerdem bietet Laaks neue Motorräder von Yamaha, Honda sowie BMW auf Bestellung an.

Andrea Clobes schloss sich dem Rundgang durchs Dorf an, sie lebt seit 35 Jahren in Deute. Davon engagiert sich Clobes bereits seit 18 Jahren im Kirchenvorstand: „Ein Ort lebt von den Ideen, die die Einwohner haben und einbringen“, sagt sie. Davon gebe es einige in Deute. „Es ist einfach anders, als in einer Stadt zu leben“, ergänzt August Karpenstein, der auf dem Fahrrad vorbeifährt und anhält, als er die kleine Gruppe sieht.

Die Deuter vertrauen dem Tischlermeister Olaf Habenicht, der im Ortskern seinen Ein-Mann-Betrieb führt

Von Laaks geht es zur Fräserei im Dorf, AWS Weigel CNC-Technik. „Es freut uns sehr, dass sich so ein Betrieb bei uns in Deute niedergelassen hat“, sagt Ortsvorsteher Meisterfeld. Von der einen Firma geht es in die Nächste – zum Tischlermeister Olaf Habenicht. Er führt seinen Ein-Mann-Betrieb seit 1997. „Er ist ein sehr genauer Tüftler und macht einfach tolle Arbeit“, sagt Meisterfeld. Habenicht ergänzt: „Je mehr es zum Tüfteln gibt, desto besser ist das für mich.“Am Ende eines Arbeitstages müssen Holzreste vom Boden entfernt werden, da hilft ihm ein Staubsaugerroboter der Marke Makita. „Ich mache das Gröbste weg und dann lasse ich ihn die Feinarbeiten machen“, sagt er und lacht.

Von den Betrieben geht es weiter zum Angebot des Schnuddelnachmittags, von dem Ursula Strack berichtet. Sie bietet ihn gemeinsam mit Ingrid Ringlebe an. „Ältere Menschen sind oft allein, fühlen sich einsam. Beim Schnuddelnachmittag sprechen wir darüber und tauschen uns aus“, so Strack. Das Angebot sei ganz zwanglos und findet ein Mal im Monat im Dorfgemeinschaftshaus statt. „Wir werden von Freiwilligen aus dem Ortsbeirat unterstützt, die beim Aufbau von den Tischen und Stühlen helfen“, sagt Strack.

Beim Gang durchs Dorf berichtet Deutes Ortsvorsteher dankbar über die Busanbindung der Linie nach Kassel. „Wir sind neben Dissen das zweite Dorf mit dieser Verbindung. Der Bus fährt stündlich, das ist ein Privileg für uns“, so Meisterfeld.

Deute: Von der Feuerwehr über das DGH bis hin zum beliebten Kulturstall

Wenn man durch Deute schlendert, sticht einem der Löwenhof ins Auge. Dort fanden oft die Aufführungen des bekannten Kulturstalls statt. „Eine unvergessene Zeit“, weiß auch Meisterfeld, der selbst mal mitgespielt hat. Zuletzt führten die Darsteller Schillers Stück „Die Räuber“ auf – allerdings in Gudensberg auf dem Hof von Stiebelings, dort feierten sie Premiere.

Beim DGH angekommen, stellt Michael Meyer von der Feuerwehr stolz den Anbau der Feuerwehr vor. „Wir nutzen den Raum vor allem für Theorieunterricht der Feuerlöwen und der Jugendlichen“, sagt Meyer, der seit 1995 Mitglied der Feuerwehr ist. Im Feuerwehrhaus, das neben dem DGH liegt, sind zwei Feuerwehrfahrzeuge geparkt, im Anbau dahinter finden die Theorieeinheiten statt und stolz zeigt Meyer auch die Umkleidekabine für die Feuerwehrfrauen und -männer, die Freiwillige etwas umgebaut haben, dass sie voneinander getrennt sind.

Von dem Feuerwehranbau weg, berichtet Claudia Meisterfeld noch von der Kirchgartengruppe: Acht Freiwillige hätten sich zusammengetan, um den Garten vor der Kirche im Zentrum von Deute auf Vordermann zu bringen. „Der Kirchgarten sah schlecht aus. Wir mussten etwas unternehmen.“ Mittlerweile sind Rosen gepflanzt worden, eine Bank organisiert und der Rasen werde regelmäßig gemäht. (Cora Zinn)