VR-Partnerbank feierte Richtfest in Gudensberger Steinzeitsiedlung

33 Wohnungen für Alleinstehende und Familien entstehen

+ © Peter Zerhau Bis 2019 soll alles fertig sein: die Vorstände Kai Mardorf (v.l.), Thomas Völker und Stefan Kördel mit dem Bauplan. Die grau markierten Gebäude sind im Hintergrund zu sehen, das Gebäude unten ist in Planung und soll nach Fertigstellung der ersten drei Gebäude entstehen. © Peter Zerhau

Gudensberg. Die VR-Partnerbank Chattengau/Schwalm-Eder geht ganz neue Wege: In der Steinzeitsiedlung in Gudensberg entstehen zurzeit drei Häuser mit 33 Wohneinheiten ab 41 Quadratmeter Wohnfläche. Sie sind aufgeteilt in ein- bis vier Zimmer mit Küche und Bad.