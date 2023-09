Zwangspause durch Wetterextreme: Klimawandel bedroht Ernte

Von: Cora Zinn

Sie alle nahmen am Erntegespräch 2023 in Gudensberg teil. Es fand in diesem Jahr auf dem Hof Sölzer statt, die Familie steht auf dem ganz rechts. Sie betreibt einen Milchviehbetrieb mit 130 Kühen. © Cora Zinn

Landwirte ziehen Bilanz beim Erntegespräch. Die Wetterextreme sind die größte Herausforderung für sie.

Schwalm-Eder – Hitze, Dürre, Starkregen: Das extreme Wetter ist die größte Herausforderung für Landwirte. Das wurde im Erntegespräch 2023 des Regionalbauernverbandes Kurhessen auf dem Hof der Familie Sölzer in Gudensberg deutlich.

Anhaltende Nässe sorgte sogar zwischenzeitlich für eine Zwangspause bei der Ernte. „Das war bitter“, bilanzierte Norbert Klapp, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes. Lagergetreide, das durch vergangene Unwetter entstand, keimte sich in den Böden aus. Das sorgte für einen vollständigen Ernteausfall, so Klapp.



Wetterextreme in Deutschland: Für Landwirte eine riesige Herausforderung

Regionaler Starkregen, Orkane und Hagel waren ebenfalls Auslöser für schlechte Ernten. „Späte Kulturen, wie Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln profitieren allerdings von den späten Niederschlägen“, sagte Klapp.



Frank Käufler, vom Arbeitskreis Ackerbau, fasste es so zusammen: „Es war ein harter Kampf um Qualität und Ertrag.“ Der Anfang des Jahres war von Nässe geprägt, auch war es in den Monaten Dezember und Januar zu warm.



„Frost über eine längere Zeit ist gut für die Landwirtschaft. Vor allem, um Schädlinge zu bekämpfen“, erklärt Käufler. In den Monaten Juli und August gab es dann extreme Niederschläge: „Es regnete viel mehr, als wir es bisher kannten“, so Käufler. Auch das Einsäen der Rüben wurde vom Regen unterbrochen.



Regionales Gemüse bereits ab Mitte April nicht mehr auf dem heimischen Markt vorhanden

„Bauern bekommen die Klimaveränderung draußen vor der Tür hautnah mit“, sagte Klapp. Vor allem, dass es im Winter kaum mehr längere Frostperioden gebe, wirke sich negativ aus. „Wir werden aber nicht müde und stellen uns den Herausforderungen“, so Klapp. Der direkt ergänzt, dass er hofft, dass sich junge Landwirte nicht davon abbringen lassen, diesen „tollen Beruf“ auszuüben. Davor hat auch Karsten Schmal Sorge. Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes sagte: „Viele junge Menschen entscheiden sich für einen anderen Beruf. Da müssen wir unbedingt etwas gegen tun“, sagte er.



Der Präsident stellte noch eine andere gravierende Veränderung vor: Regionales Gemüse gebe es bereits ab Mitte April nicht mehr auf dem heimischen Markt und Obst werde bereits Ende Februar knapp. Das werde dann mit Importen aus anderen Ländern aufgefangen.



Doch gab es schließlich auch zwei positive Nachrichten: Klapp teilte mit, dass die Rübenernte seit Sonntag läuft, die Kohlernte seit drei Wochen.

Diesjährige Ernte als unter- bis durchschnittlich zu bezeichnen

„Die Mähdrescher standen in diesem Jahr vier Wochen still. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Klapp. Auslöser war die anhaltende Nässe, vor allem im Juli und August, die für eine Zwangspause bei der Ernte sorgte.

„Die Ernte ist wie der Tag der Schulzeugnisse. Als Ackerbauer bekommt man ein Mal pro Jahr ein Zeugnis, das zählt. Wenn es nicht gut war, muss es im nächsten Jahr besser werden“, erklärte Klapp in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser ausfällt. Laut Klapp sei die diesjährige Ernte insgesamt als unter- bis durchschnittlich zu bezeichnen.

Der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Kurhessen ging dann noch mal ins Detail:

Winterweizen: Der Winterweizen ist mit rund 21 300 Hektar die wichtigste Getreideart im Schwalm-Eder-Kreis. „Böden mit einer guten Wasserhaltefähigkeit konnten die hohen Temperaturen zunächst gut überbrücken“, so der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Kurhessen. Diese litten im Laufe des Sommers jedoch unter der Hitze. So könne der Weizen überwiegend keine Backqualität vorweisen und diene allenfalls als Tierfutter.

Im Verhältnis zur gesamten Ackerfläche lag die Weizenanbaufläche aber auf dem Niveau des Vorjahres.

Winterraps liefert als bedeutende Ölfrucht nicht nur hochwertige Speiseöle, sondern ist auch ein Eiweißfutter für Rinder und Schweine

Wintergerste: Gerste ist nach dem Weizen die wichtigste Getreideart im Verbreitungsgebiet Schwalm-Eder. Die Wintergerstenernte sei grundsätzlich als gut zu bezeichnen: „Wir konnten bis zu zehn Prozent über dem langjährigen Durchschnitt mit guter Qualität ernten“, so Klapp.

Winterraps: Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse liegt der Ertrag für Raps in diesem Jahr etwa zehn bis fünfzehn Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen Erntejahre. „Auch der anhaltende Krieg in der Ukraine sorgt nach wie vor für Verwerfungen am Markt“, sagte Klapp. Winterraps liefert als bedeutende Ölfrucht nicht nur hochwertige Speiseöle, sondern ist auch ein Eiweißfutter für Rinder und Schweine.

Grünlandbestand: Im Gegensatz zum Jahr 2022 konnten sich die Grünlandbestände in diesem Jahr weitestgehend erholen. „Grünflächen haben von den Niederschlägen und anschließenden Sonnenstunden profitiert“, erklärt Klapp.

Maisaussaat: Erste Probenergebnisse lassen gute Qualität erwarten

Kartoffeln, Kohl, Rüben: Die Sorten Kartoffeln, Kohl, Hülsenfrüchte und Zuckerrüben profitierten von den Niederschlägen bei mittleren Temperaturen. „Die Kohlernte zeigt ein gutes Ertragsniveau“, sagt Klapp.

Maisaussaat: Die Maisaussaat begann regional teilweise verspätet, teilte Klapp mit. Erste Probenergebnisse lassen gute Qualität erwarten. „Für Landwirte wird es immer schwieriger, Risiken abzuwägen“, sagte Karsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Landwirte leben mit dem Klimawandel. (Cora Zinn)