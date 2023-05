Von: Manfred Schaake

Durch einen Anruf sollte im Oktober ein Fritzlarer um 70 000 Euro geprellt werden. Doch das Opfer wurde misstrauisch und informierte die Polizei.

Schwalm-Eder – Bei der geplanten Geldübergabe in Fritzlar griffen die Beamten zu und nahmen eine 26-Jährige fest, die das Geld bei dem Senior abholen wollte. Deswegen stand die Frau nun vor Gericht und wurde gestern wegen versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor dem Fritzlarer Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Strafe wurde auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

„Unbekannte Personen“, so hieß es laut Anklage, hätten am 7. Oktober bei dem 81-Jährigen aus Fritzlar angerufen und ihm gesagt, sein Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Verhaftung zu vermeiden, solle er eine „Kaution“ von 70 000 Euro zahlen. Der Senior ließ die Anrufer wissen, dass er 24 000 Euro zuhause habe. Daraufhin wurde ihm gesagt, er solle das Geld zur Abholung bereithalten, es würde durch eine „Mitarbeiterin des Richters“ abgeholt.

Die angeklagte 26-jährige Angeklagte fuhr mit einem Taxi von Kassel nach Fritzlar zur Wohnanschrift des Mannes und forderte das Geld von ihm. Bei der Begegnung mit der Frau auf der Straße habe er die Geldübergabe dann aber abgelehnt. Stattdessen wurde die Frau schon bald von mehreren Polizeibeamten in Zivil festgenommen.

Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Die sogenannten „Schockanrufer“ sind Personen, die am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukeln, für das sie einen hohen Geldbetrag benötigen. Tipps der Polizei: Misstrauisch sein, wenn ein unbekannter Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt – wie etwa dem Unfall eines Angehörigen – konfrontiert und Geld fordert. Der Tipp: Sofort Angehörige anrufen, nachfragen, ob alles in Ordnung ist und im Zweifelsfall immer die Polizei informieren. may