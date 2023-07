Ein Kauf für die Stadtentwicklung: Stadtverordnete stimmen für den Erwerb des Anbaus in der Untergasse 16

Von: Lea Beckmann

Die Stadt kauft das Gebäude in der Untergasse 16: Die Homberger Stadtverordneten stimmten mehrheitlich für den Erwerb. © Lea Beckmann

Homberger Stadtverordnete stimmen für den Erwerb des Anbaus in der Untergasse 16 in Homberg.

Homberg – Die Stadt Homberg kauft für 130 000 Euro das Gebäude in der Untergasse 16: Die Entscheidung war nicht eindeutig, aber die Stadtverordneten stimmten am Donnerstag in der Sitzung mehrheitlich – bei zehn Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen aus den Reihen der FWG und CDU – für den Erwerb des Gebäudes.

Bürgermeister Dr. Nico Ritz machte sich stark für den Kauf des Anbaus. Es sei die einzige Option, weiterhin eine resiliente Stadtentwicklung zu verfolgen. „Der Kauf stellt keinen Nachteil für die Stadt dar, im schlimmsten Fall machen wir ein Null-Geschäft, aber wir haben auf jeden Fall eine Planungsoption“, sagte er.

Homberg: Der Anbau könne bei dem Projekt Wandelpfad eine entscheidende Rolle spielen

Das Gebäude in der Untergasse 16 – in dem sich das Geschäft des Computersupports „ACS Computer“ befand – stehe momentan leer und sei sanierungsbedürftig. Der Anbau könne bei dem Projekt Wandelpfad eine entscheidende Rolle spielen. Denn: Ein wesentliches Ziel des Wandelpfads ist die Vernetzung zwischen Altstadt und Busbahnhof (HNA berichtete). Das Gebäude könnte genau diese Verbindung schaffen, so Ritz. Durch die Sanierung und den Umbau könnte in der Untergasse 16 ein attraktiver, öffentlich nutzbarer barrierefreier Stadteingang geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang warf der Bürgermeister den Feuerwehrstützpunkt am Busbahnhof in den Raum. „Wir stehen schon jetzt vor der Frage, was mit dem Feuerwehrstützpunkt passiert“, sagte er. Denn die Kernstadt Feuerwehr wird in Holzhausen ihren neuen Standort haben. Der Feuerwehrstützpunkt könne das Parkplatzproblem in der Untergasse lösen. Denn: In der Untergasse gebe es aktuell 20 öffentliche Parkplätze und fünf private – und das bei 60 vorhandenen Wohneinheiten. „Normalerweise müssten dort dann 120 Stellplätze zur Verfügung stehen“, sagte er. Auf dem Gelände des Feuerwehrstützpunktes könnten Parkplätze oder sogar eine Art Parkhaus entstehen. „Es ist ökologisch nicht vertretbar, Flächen zu versiegeln“, so Ritz. Daher müsse man vorhandene Flächen nutzen.

Homberg: SPD und Grüne sind für den Erwerb des Gebäudes

Und um eine barrierefreie Vernetzung zum Busbahnhof und den eventuellen Parkflächen zu gewährleisten, brauche es daher das Gebäude in der Untergasse 16.

Die SPD und Grünen teilten die Ansichten des Bürgermeisters. „Die Verbindung von Ober- und Unterstadt ist enorm wichtig, wir versenken bei dem Kauf kein Geld“, sagte Bernd Herbold (SPD). Wenn dem nicht zugestimmt werde, dann schließe man eine Tür für Optionen der Stadtentwicklung. „Wir müssen die Stadt im Inneren entwickeln“, appellierte Klaus Bölling (Grüne). Man müsse Homberg nach vorne bringen und neue Wege entwickeln. Das Gebäude in der Untergasse 16 stehe für eine solche Entwicklung und damit für den Wandelpfad. „Es wäre der Beginn eines Meilensteins“, sagte Bölling.

FWG ist dagegen: Günther Koch hält es für sinnvoll, wenn ein Investor das Gebäude kaufe, es umbaue und die Stadt es dann miete

Die CDU sei grundsätzlich zwar für eine Stadtentwicklung und den Wandelpfad, aber sehe das Gebäude nicht als entscheidendes Objekt für den Wandelpfad. „Wir sind innerhalb der Fraktion unterschiedlicher Meinung und ich kann auch kein klares Ja oder Nein für den Kauf geben“, sagte Christian Haß (CDU).

Eine klare Stellung konnte hingegen Günther Koch (FWG) beziehen. Er verstehe nicht, warum noch ein sechster Zugang zur Untergasse benötigt werde, „es gibt doch schon fünf“, sagte er. Man müsse sich zudem auf wichtige Aufgaben konzentrieren, wie den Ausbau der Radwege, und keine neuen Schulden anhäufen. „Wenn wir das Haus gekauft haben, müssen wir ja noch rund 600 000 Euro investieren, um es zu sanieren“, sagte er. Koch halte es daher für sinnvoll, wenn ein Investor das Gebäude kaufe, es umbaue und die Stadt es dann miete. (Lea Beckmann)