Am Batzenberg sollen sich Windräder drehen

Homberg/Frielendorf. Zwischen Frielendorf und Homberg könnten bis zu neun Windräder entstehen. Die Firma Enercon plant, dort mit der Firma Inega zu bauen.

Dafür hat sie beim Regierungspräsidium (RP) in Kassel Genehmigungsanträge gestellt. Das bestätigte auch RP-Sprecher Michael Conrad auf Anfrage. Das Verfahren sei noch in einem ganz frühen Stadium, sodass über die Genehmigung oder den Baubeginn nichts gesagt werden könne.

Das sieht Enercon-Pressesprecher Felix Rehwald genauso. „Wir haben neun Genehmigungsanträge eingereicht, wobei wir bei einem nicht mit einer Genehmigung rechnen, weil der Standort außerhalb der Planungsfläche liegt.“ Mit dem Antrag eingereicht wurden verschiedene Gutachten, darunter eines für den Naturschutz, den Denkmalschutz, eines für den Baugrund sowie ein Schall- und Schattengutachten, laut Rehwald ein übliches Verfahren für Enercon. Nun warte man auf die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Im nächsten Schritt prüfe das RP die Vollständigkeit der Unterlagen, sagte RP-Sprecher Conrad. Dabei gehe es um Abstände zur nächsten Bebauung und ob der Platz auf den Vorrangflächen für neun Windräder ausreiche. Dazu werde die Umweltverträglichkeit geprüft, wenn nötig, entsprechende Gutachten eingefordert und schließlich werden weitere Betroffene in das Verfahren einbezogen. All das könne mehrere Monate in Anspruch nehmen. Mit der Vorbereitung des Baugrunds sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, sagte Conrad.

Kritik an den Plänen kommt von der Bürgerinitiative Gegenwind Batzenberg. Ihrer Ansicht nach komme es zu erheblichen Belastungen durch Schall und Schattenschattenwurf in den umliegenden Ortschaften, vor allem an der Batzenmühle. Sie sehen Gesundheitsbeeinträchtigungen und einen Wertverlust der Immobilien.

Rotoren haben 141 Meter Durchmesser

Der Batzenberg wurde im Regionalplan als Vorrangfläche für Windkraft ausgewiesen. Demnach könnten elf Windräder dort gebaut werden. Die Flächen liegen in der Gemarkung von Homberg und Frielendorf. Nun hat die Firma Enercon beim RP in Kassel einen Genehmigungsantrag für neun Windräder eingereicht. Nach Angaben von Enercon-Sprecher Felix Rehwald sollen dort Anlage des Typs E-141 EP 4 errichtet werden.

Es handele sich um das gängige Modell für einen Landstandort. Dieses habe einen Rotordurchmesser von 141 Metern, eine Nabenhöhe von 159 Metern und eine Nennleistung von 4,5 Megawatt. Für das Windrad werde eine Fläche von 2000 Quadratmetern benötigt sowie während der Bauphase zusätzlich 3000 Quadratmeter, die danach rekultiviert werden, erklärt Rehwald.

