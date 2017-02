Anbau an der Altstadtkita in Homberg wird hochgezogen

Homberg. Die Arbeiten am Altstadtkindergarten in Homberg gehen zügig voran. Jetzt entsteht der Anbau hinter der ehemaligen Scheune Landesfeind.

Da schweben die neuen Außenwände für den Anbau des Altstadtkindergartens an der Salzgasse in Homberg: Daniel Schmitt von der Firma Holzbau Stamm aus Delbrück (Nordrhein-Westfalen) lenkt die vom Kran gehaltenen vorgefertigten Holzteile an ihre vorgesehene Stelle auf der im Hof gegossenen Bodenplatte.