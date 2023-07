Ausstellung des Kunstprojektes „Zucker:Erben“ im Kochs in Homberg eröffnet

Von: Christine Thiery

Teilen

Künstler und Kuratoren am Zuckertisch: Alexis Rodriguez Suarez, Wen Chin Fu, Eva Busch, Jan Lemitz, Siraj Izhar, Delia Henss und Clara Pötsch. © Christine Thiery

Moderne Kunst auf hohem Niveau mitten in Hombergs Stadtmitte. Das geht: Und zwar mit dem Kunstprojekt „Zucker:Erben“, das seit Freitagabend im Kochs, im ehemaligen Schuhhaus Koch in der Untergasse 14, zu sehen ist.

Homberg – „Das habe ich nicht erwartet“, sagte eine Besucherin vollkommen erstaunt. Ein bisschen fühlte man sich wie auf einer Außenstelle der documenta in Miniformat. Die Veranstaltung war gut besucht.

Das Gehirn muss arbeiten, beim Betrachten der Kunstwerke. Zentrale Themen sind Zucker und Erben. Was bedeutet das? Die Kuratoren des Projektes Eva Busch und Alexis Rodriguez Suarez erklärten es: Hintergrund ist die englische Erbschaft, die 1831 viel Geld in das Gebiet rund um Hebel brachte. Der Unshäuser Bauernsohn Georg Wicke war 1780 nach London ausgewandert, um dort als Zuckersieder zu arbeiten. Er verdiente in kurzer Zeit ein Vermögen von damals rund drei Millionen Taler, die er, weil er keine Kinder hatte, allesamt nach seinem Tod wieder seinen Verwandten in Nordhessen vermachte.

1831 kam ein Schiff voller Gold in Hamburg an und das Geld wurde auf Wagen in die Region gebracht und quasi wie Zucker verteilt. Im Aquarell mit Eitempura auf Holzplatte verarbeitet Künstlerin Clara Pötsch diese Szenerie. Es zeigt das ankommende Schiff im Hafen und die Verteilung in der Fachwerkregion. Rund 20 Höfe wurden mit dem Geld gebaut. Die Kuratorin Eva Busch wuchs in einem der Häuser in Berge auf und war schon immer von dieser Geschichte fasziniert. Es gebe sehr viele Facetten dieser Geschichte, die man künstlerisch verarbeiten könne, sagte sie zur Ausstellungseröffnung. Dabei gehe es auch um Ausbeutung, Sklaverei und Kolonialismus.

„Das ist eine sehr komplexe Geschichte, die man aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann“, sagte Busch. Die Künstler Camille Chedda, Wen Chin Fu, Delia Henss, Siraj Izhar, Jan Lemitz, Isaiah Lopaz, Clara Pötsch und Mohamad Shikhsidi erarbeiteten daraus sehr interessante Werke.

Ausstellung im Kochs in Homberg noch bis 3. September

Mit Delia Henss ist eine Künstlerin aus der Region dabei. Sie deckt am Zuckertisch zu einzelnen Wochentagen auf. „Hausmärchen home sweet home“ heißt das filigrane Gedeck aus Porzellanskulpturen und Zucker. Der süße Brei aus dem gleichnamigen Märchen wird in einer Figur verarbeitet, die Überfluss dokumentiert, sagt Henss. Die Arbeit zeigt Objekte, die nur teilweise an Geschirr erinnern. Auch das gute Porzellan, das es in vielen Haushalten in der Region gab, wenn man es sich leisten konnte, wird dokumentiert.

Gleichzeitig soll es die weiße Zerbrechlichkeit und Fragilität, ein typisches Reaktionsverhalten weißer Menschen in Begegnung mit Rassismus, darstellen.

Ein sinnlicher Hingucker ist die Zuckerfabrik von Wen Chin Fu. Die Installation aus Zucker, Holz und Elektronik hat etwas von einem Xylofon, leise rattert die Maschine auf dem Zuckerstückchen – Mensch-Maschine-Zuckerfabrik.

Die rotierende Maschine erzeugt Klänge. Die Installation lade dazu ein, ein tieferes Gefühl des Zuhörens zu kultivieren, heißt es in der Beschreibung.

Isaiah Lopaz verarbeitet die Geschichte der Versklavung in drei Collagen, die Familiengeschichte. Lopaz reflektiert auf poetische Weise die Auswirkungen des Kolonialismus, Imperium und Sklaverei auf seine eigene Geschichte.

Öffnungszeiten der Ausstellung bis 3. September: freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter zucker-erben.de

(Christine Thiery)