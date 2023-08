Baum an der Mauer des Homberger Stadtparks wurde gefällt

Von: Lea Beckmann

Die alte Rotbuche im Stadtpark an der Kasseler Straße wurde gefällt: Mitarbeiter von „Der Baumläufer“ aus Knüllwald trugen nach und nach den Baum ab. © Uwe Dittmer

Im Homberger Stadtpark Alter Friedhof klafft eine Lücke. An der Mauer des Stadtparks entlang der Kasseler Straße fehlt der Schattenplatz, aber nicht nur, weil keine Sonne scheint. Was ist denn da los?

Homberg – Die Rotbuche direkt an der Außenmauer des Stadtparks an der Kasseler Straße musste gefällt werden. Der Baum war zu 100 Prozent abgestorben. Das stellte „Der Baumläufer“, der Fachbetrieb für Baumpflege in Knüllwald, fest. Der Grund: die Trockenheit. „Die Buche ist für das trockene Klima sehr anfällig, sagt Nico Beyer von „Der Baumläufer“.

Der Betrieb wurde von der Stadt Homberg mit der Fällung beauftragt. Es sei sehr schwierig solche Bäume vor der Trockenheit zu schützen. „Es ist natürlich schade um die alten Bäume“, sagt Beyer. Die Buche wurde ungefähr 80 bis 100 Jahre alt. Mit ihrem fast einen Meter dicken Stamm benötige sie immense Mengen an Wasser. Das könne ohne Regen nicht gewährleistet werden.

Die abgestorbenen, völlig vertrockneten Äste und der tote Stamm hätten eine Gefahr für die Fußgänger, Parkbesucher und den Verkehr auf der Kasseler Straße werden können. Denn große Teile der Baumkrone reichten über den Gehweg und die Straße. „Ein Wunder, dass bei stärkerem Wind noch keine Äste auf die Straße geflogen sind“, sagt Beyer. Daher musste der Baum auch aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden.

Schwarze Linien im Stamm: Die Rotbuche war von einem Pilz befallen. © Uwe Dittmer

Dadurch, dass die Buche durch die Trockenheit schon sehr in Mitleidenschaft gezogen war, hatte sie auch keine Chance, gegen den Pilz, der sie befallen hatte, zu kämpfen. „Das konnten wir dann bei der Fällung erkennen“, sagt Beyer. Denn im Stammquerschnitt waren schwarze Linien zu erkennen, die auf einen Pilzbefall hinweisen. „Der Baum hat versucht dagegen anzukämpfen, aber er hat den Kampf letztlich verloren“, so Beyer. Durch den Pilzbefall und die Trockenheit bildeten sich auch die Wurzeln des Baumes zurück. Das habe ebenfalls eine Gefahr dargestellt.

Am Dienstagnachmittag wurde der Baum gefällt. Nico Beyer und Hendrik Stöhr zerlegten den Baum. „Wir haben ihn Stück für Stück mit einem Kran und einer Säge abgetragen“, sagt Beyer. Der städtische Landschaftsgärtner Christian Vaupel säuberte mit Hendrik Stöhr anschließend den Gehweg und die Straße. Sie regelten während der Fällaktion den Verkehr, teilte die Stadt mit.

Woran war zu erkennen, dass der Baum abgestorben ist? Die Stadt veranschlagt regelmäßig Baumkontrollen. „Dabei haben wir gesehen, dass der Baum zwar Blätter hat, aber im Gegensatz zu den anderen Bäumen im Stadtpark, waren die schon braun und verwelkt“, erklärt Beyer. An der Rotbuche seien keine grünen Blätter mehr gewesen. „Die Suche zeigte schon in den vergangenen Jahren eine deutlich abnehmende Vitalität. Der Baum verfügte über keinerlei Reserven und war nicht mehr in der Lage sich selbst zu versorgen. Zu diesem Zeitpunkt wies die Suche nur noch eine Restbelaubung von ungefähr 30 Prozent auf“, erläuterte der zertifizierte Baumkontrolleur Sebastian Möller von „Der Baumläufer“ in seinem Begutachtungsschreiben an die Stadt. (Lea Beckmann)