Freie Fahrt über die Efze: Brücke in Holzhausen freigegeben

Mehr als zwei Jahre lang wurde gebaut

Wieder freie Fahrt durch den Ort: Bürgermeister Dr. Nico Ritz gab am Samstag die Brücke durch Holzhausen wieder frei. © Christine Thiery

Homberg-Holzhausen. Es herrscht wieder freie Fahrt in Holzhausen: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit sind die Arbeiten an der Brücke über die Efze in der Ortsmitte wieder freigegeben.