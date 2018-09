Persönliche Gespräche mit Mamas und ihren Babys im Café Klapperstorch 

Homberg. Diese kleine Runde im Familienzentrum Schwalm-Eder in Homberg ist nicht etwa eine Krabbelgruppe, sondern das Café Klapperstorch, ein Treff für werdende und junge Eltern.

Elternbegleiterin Marina Otteni und Sozialpädagogin Martina Theis leiten die Runde, in der Fragen und persönliche Anliegen rund um die eigenen Kinder besprochen werden.

„Wir halten hier keine Referate, der individuelle Austausch mit den Eltern steht im Vordergrund“, sagt Theis. Jede Woche gibt es einen Themenschwerpunkt, der aus dem Bedarf der Besucher entsteht. Dienstagvormittag diskutierten die Mütter über „Geschwister – zwischen Liebe und Rivalität“. Fragen wie „Wem schenke ich in einem Streit meine Aufmerksamkeit?“ und „Wie handle ich richtig?“ werden in der großen Runde beantwortet.

Als das Familienzentrum und die Elternschule Schwalm-Eder 2001 gegründet wurde, entstand auch die Idee zum Café Klapperstorch. Durchschnittlich kommen pro Treffen acht Eltern mit ihren Kindern. „Es gab auch Zeiten, vor allem nach den Ferien, da haben wir hier mit zwei Müttern gesessen. An anderen Tagen finden 30 Eltern ihren Weg in das Café“, sagt Elternbegleiterin Otteni. 2006 konnte der 1000. Besucher gezählt werden. Zwölf Jahre später spazierte Tina Franke mit den 16 Monate alten Zwillingen Konrad und Johann auf dem Arm als 10 000. Mama durch die große Holztür im Familienzentrum.

Der einzige Vater in der Runde ist zur Zeit Martin Lenz. „Ich will durch die Treffen aktiv an der Erziehung meiner Tochter teilnehmen.“ Für ihn und seine Frau Ina ist das Café Klapperstorch ein schönes Forum mit einer speziellen Atmosphäre. „Hier erhalten wir Informationen aus erster Hand und nicht von irgendeiner Seite aus dem Internet.“ Auch für die elf Monate alte Nora haben die Treffen einen Mehrwert. „So kommt sie mit anderen Kindern in Kontakt und kann sich schon mal etwas abgucken.“

Service

Das nächste Treffen im „Café Klapperstorch“ findet in Homberg am Dienstag,16. Oktober, und in Fritzlar am Donnerstag, 18. Oktober, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr statt. Die Adresse für Homberg ist das Familienzentrum, Obertorstraße 5 und für Fritzlar das Familienzentrum, Hellenweg 12.

Das Thema der Treffen im Oktober ist der Schlaf der Kleinkinder und Babys. Die Beratung und der Besuch sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben den Gesprächen in der Runde gibt es zusätzlich ein gesundes Frühstück.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.familienzentrum-schwalm-eder.de, oder unter Tel. 0 56 81 / 93 64 63 1 und E-Mail: info@elternschule- schwalm-eder.de. Ansprechpartnerinnen sind Martina Theis und Marina Otteni.