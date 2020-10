So wirkt sich die Verlegung der Frankfurter Buchmesse ins Internet auf Buchhandel aus

Die Frankfurter Buchmesse ist alljährlich ein besonderes Ereignis – auch für die Buchhändler aus dem Kreisteil Fritzlar-Homberg. Doch muss die gestern eröffnete Messe corona-bedingt ohne Livepublikum auskommen, die Buchmesse – das internationale Branchentreffen – findet in einer Sonderausgabe im Internet statt. Doch wie kommt die Online-Lösung bei den Buchhändlern an und welche Auswirkungen hat es für sie, dass die weltgrößte Buchmesse nicht wie gewohnt stattfindet?

„Dass die Buchmesse in diesem Jahr ausfällt, ist wirklich ein Hammer“, sagt auch Bernd Vockeroth von der Buchhandlung „Dombuch“ in Fritzlar. In normalen Zeiten wäre diese ein fester Termin im Kalender gewesen. Sich Zeit zu nehmen, ins Gespräch zu kommen, in Ruhe zu stöbern – darum gehe es normalerweise bei der Buchmesse. Gern hätte sich Vockeroth in diesem Herbst wieder ein paar Tage Zeit genommen und all das, was sich auf dem Schreibtisch stapelt, für einen kurzen Moment hinter sich gelassen, um das eine oder andere literarische Schätzchen zu entdecken. Doch virtuell sei die Buchmesse ganz anders als würde man sie vor Ort besuchen. Man müsse sich von jetzt auf gleich von der täglichen Arbeit losreißen, um sich dann online einzuloggen und teilzunehmen. „So hat die Messe leider einen geringeren Wert, als sie es bisher hatte.“

So manches Mal habe er in Frankfurt bereits Bücher gefunden, auf die er sonst niemals gestoßen wäre. Diese Titel seien aber beim Kunden später super angekommen, sagt der Buchhändler. „Das ist genial.“ Sich hingegen zweimal im Jahr in Gänze durch einen Kubikmeter Prospekte zu kämpfen, um auf dem neuesten Stand zu sein, sei kaum zu schaffen.

„Wir wären schon hingefahren“, sagt Ute Tittmann-Lotz, Inhaberin der Homberger Buchhandlung Tittmann an der Untergasse. Jedes Jahr schickt die Buchhändlerin ein bis zwei Mitarbeiter zur Frankfurter Buchmesse. „Es ist ein sehr interessantes und informatives Event.“ Der Besuch der Veranstaltung diene vor allem dazu, Kontakte zu knüpfen und sich bei den Verlagen vor Ort über Neuerscheinungen informieren zu können. „Da bekommt man noch den ein oder anderen Impuls“, sagt Tittmann-Lotz.

Die Herbsterscheinungen hat sie jedoch bereits eingekauft. Grundlage dafür sind die Verlagsvorschauen, die Buchhändler bereits im Sommer erhalten. „Für das Weihnachtsgeschäft sind wir gut gerüstet“, sagt Tittmann-Lotz mit Blick auf die kommenden Wochen. Das Angebot sei gezielt auf die Käufergruppen abgestimmt worden. Die Verlagerung der Buchmesse ins Netz werde der Veranstaltung jedoch nicht gerecht. Vieles, wie beispielsweise Kalenderausstellungen, seien live viel beeindruckender. „Der Besuch der Messe ist ein gigantisches Erlebnis, mit einer großen Vielfalt und einer besonderen Stimmung“, sagt sie. Dass das nun wegfalle, sei schade.

„Die Buchmesse ist das Schaufenster des Buchhandels“, sagt Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm in Borken. Doch ob die Messehallen nun geöffnet seien oder nicht, wirke sich für ihr Geschäft nicht aus. „Man kann sich ja sehr gut im Internet über die Messe und die Neuerscheinungen informieren“, sagt sie. Einiges von dem, was bei der Buchmesse vorgestellt werde, habe sie schon ihn ihrem Geschäft. „Es ist nicht so, dass wir uns erst bei der Buchmesse mit den Neuerscheinungen eindecken“, sagt sie. Diese Zeiten seien schon lange vorbei. „Dass passiert schon viel früher.“ Allerdings sei die Messe durchaus nicht nur mit ihren Öffnungstagen für das Besucherpublikum ein großer Magnet. Sie sei auch für den Handel nach wie vor interessant – als großes Branchentreffen. „Dabei wird man auch schon mal auf Verlage und Titel aufmerksam, die man vielleicht nicht so im Blick hatte“, sagt sie.

Gewundert habe sie sich aber über die Diskussionen im Vorfeld. „Darüber, dass über eine Messe mit Publikum nachgedacht wurde“, sagt Lehmann. Dass es die im Coronajahr nicht geben kann, sei doch verständlich. Und: Die Onlinelösung eine gute Alternative.

Etwas daran angepasst hat sie auch ihr Angebot: Täglich gibt Sonja Lehmann während der Messe auf ihrer Internetseite im sozialen Netzwerk Facebook einen aktuellen Buchtipp. Doch trotz der gut gemachten Online-Ausgabe fehle etwas. „Vor allem die Leser vermissen den direkten Kontakt – zu den unzähligen Büchern, den Autoren und Verlagen“, sagt Lehmann. Das sei beeindruckend für die Besucher. „Die Leser orientieren sich an der Buchmesse und an Buchtipps, die sie dort bekommen“, sagt sie.

Von Daria Neu, Maja Yüce Und Christina Zapf