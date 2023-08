Das Musikschutzgebiet zog 1800 Besucher nach Hombergshausen

Festival

+ © Daniel Seeger Seifenblasen auf der Bühne: Der Rapper Conny begeisterte die Festivalbesucher mit seinem Auftritt beim Musikschutzgebiet am Wochenende. © Daniel Seeger

Vier Tage lang war der Grünhof in Hombergshausen wieder ein Festivalgelände. Das Musikschutzgebiet (MSG) zog um die 1800 Besucher in die ländliche Region.

Hombergshausen – „Hier ist kein Platz für Sexismus, Rassismus und Homophobie“ – das stand am Eingang des Grünhofs. Das Musikschutzgebiet (MSG) zeigte auch in diesem Jahr wieder, es ist ein Festival für jedermann – für Jung und Alt. Vier Tage lang feierten um die 1800 Besucher in Hombergshausen.

Der Bauernhof, der als solcher gar nicht wiederzuerkennen war, wurde zum Festivalgelände. Ein liebevoll gestalteter Ort, wo viel zu entdecken war. Auf einer Wiese probierten Festivalbesucher Bier-Yoga aus. Zwischen den Bäumen waren Hängematten gespannt und eine Slack-Line, auf der immer wieder ein Gast balancierte. Bemalte Holzschilder wiesen den Weg zu den drei Bühnen – Scheune, Hof und Gartenfloor.

+ Sie hatten gute Laune trotz des Regens am Freitag: von links Michael Gibert, Sina Heidenreich, Maibritt Siuts, Laura Pippert und vorne Max Wamser. © Daniel Seeger

Dort traten am Wochenende die unterschiedlichsten Künstler auf – jeder hatte etwas anderes zu bieten. So gab der Shantychor Homberg-Borken am Freitagnachmittag alles, um gegen den Regen anzukommen. Doch das Wetter hinterließ seine Spuren. „Unser Zelt ist leider innen nass geworden“, sagte Laura Pippert. Sie war zusammen mit Freunden schon zum zwölften Mal beim MSG. „Es fühlt sich jedes Jahr wie nach Hause kommen an“, sagte sie. Aber die gute Laune hatte sich trotz des immer wiederkehrenden Regens keiner nehmen lassen.

+ Drei Frauen mit starken Stimmen: Die Band My Ugly Clementine reiste aus Wien an und rockte am Freitag auf dem Grünhof. © Daniel Seeger

Die Besucher tanzten und sangen mit ihren Lieblingskünstlern wie Conny, My Ugly Clementine und PA69. Auf die mit Sturmhauben maskierte Musikgruppe hatten sich Laura Pippert und ihre Freunde am meisten gefreut. „Der Auftritt war einfach super“, sagten sie am Samstag. Da spielte dann auch das Wetter endlich mit, auch wenn es in der Nacht zum Samstag noch nicht danach aussah. Der Regen sorgte dafür, dass die Parkfläche eine Schlammfläche wurde und auf dem Festivalgelände legte das MSG-Team noch mal Stroh aus, damit die Besucher am Samstag nicht durch Matsch laufen mussten. Es war also alles bereit für den nächsten Festivaltag.

+ Die Fans feierten den Auftritt der Musikgruppe PA69: Die Berliner Musiker wissen, wie man eine unvergessliche Show abliefert. © Daniel Seeger

Die Kasseler Band Mykket Morton und der Wiener Musiker SALÒ sorgten für ordentlich Stimmung auf dem Grünhof. Und auch im Garten bei der Elektro-Bühne tanzten die Festivalbesucher ausgelassen zu den Techno-Sounds der DJs. Als dann Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band in der Scheune auftraten, gab es kein Halten mehr. Zum Schluss trat die Indie-Rock-Band Kaffkiez auf die Hofbühne, auf die viele Besucher gewartet hatten.

+ Ihr Regenschirm leuchtete als es dunkel wurde auf dem Grünhof: Marlene hat den Schirm extra für das Festival selbst gebastelt. © Daniel Seeger

„Wir sind total zufrieden“, sagte Lotta Heinisch, 2. Vorsitzende. Auch wenn es immer mal geregnet hatte, blieb das große Unwetter zum Glück aus. „Wir mussten nur ein paar Autos vom Feld ziehen“, sagte sie. Aber insgesamt sei alles „super gewesen.“ (Lea Beckmann)