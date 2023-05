Der Schwalm-Eder-Kreis feiert seinen 50. Geburtstag

Von: Claudia Brandau

Es war eine schwere Entscheidung: Die Stadt Homberg wurde 1974 zur Kreisstadt und damit zum Mittelpunkt des damals neu gegründeten Schwalm-Eder-Kreises. © Markus Shakals

Zusammenschluss der Altkreise jährt sich 2024 zum 50. Mal. Das Jubiläum soll mit vielen Veranstaltungen im Schwalm-Eder-Kreis gefeiert werden.

Schwalm-Eder – Wer im Schwalm-Eder-Kreis lebt und gerne feiert, der kommt im nächsten Jahr auf seine Kosten: Denn neben dem Hessentag in Fritzlar (24. Mai bis 2. Juni) feiert der Landkreis sein 50-jähriges Bestehen. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein stehen dann viele Veranstaltungen an.



Jetzt liegt das Logo vor: Das zeigt sich unter dem Titel „Der Kreis mit den schönsten Ecken“ farbenfroh. Es trägt eine große 50 und ein Krönchen obendrauf. Die Farben sind bewusst gewählt, denn sie sind alle auch im Landkreis-Logo zu finden. Auch die Krone ist bedeutend, sie soll mit ihren drei Zacken die drei einstigen Altkreise Fritzlar-Homberg, Ziegenhain und Melsungen symbolisieren. Denn aus deren Zusammenschluss entstand 1974 der Schwalm-Eder-Kreis und damit der zweitgrößte Landkreis Hessens – nur Waldeck-Frankenberg ist noch größer.



50 Jahre Schwalm-Eder-Kreis: Viele Veranstaltungen geplant

Raum für Eigeninterpretation soll das Motto „Der Kreis mit den schönsten Ecken“ bieten. „Ein Widerspruch mit Charme“, erklären Landrat Winfried Becker und Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann. Es handele sich dabei um eine zeitlose Botschaft, die zeigen soll, wie vielfältig der Landkreis ist. „Wir möchten die Menschen anregen, ihre Heimat zu erkunden und neue schöne Ecken zu entdecken.“



Dieses Logo wird man jetzt häufig sehen: Der Landkreis feiert 2024 seinen 50. Geburtstag. © Schwalm-Eder-Kreis

Die Vorbereitungen fürs Jubiläumsjahr laufen. Das Organisationsteam besteht aus drei Mitarbeitenden der Kreisverwaltung: Anika Wolf, Annika Burghardt und Lars Röse sind nun die Jubiläumsbeauftragten. „Wir freuen uns, dass dieses Trio als Kernteam für die Organisation steht.“ Es habe seine Kompetenzen bereits unter Beweis gestellt und werde sicher dazu beitragen, ein attraktives Programm für alle Generationen anzubieten, so Landrat Becker.



Schwalm-Eder-Kreis feiert 2024 sein 50-jähriges Bestehen

Der Startschuss für das Jubiläumsprogramm fällt am Samstag, 16. März 2024, mit einem offiziellen Festakt in der Stadthalle Homberg. Den Abschluss bildet ein Bürgerfest, das am Donnerstag, 3. Oktober 2024, im Homberger Behördenzentrum rund um den Neubau des Jugendamts stattfindet.



Zudem sind zwischen März und Oktober weitere Veranstaltungen wie Wandertouren mit Landrat und Vize-Landrat geplant, die eigens konzipiert werden. Es soll auch eine Fahrradsternfahrt nach Melsungen stattfinden und das Heeresmusikkorps Kassel gibt Ende August ein Benefizkonzert auf dem Paradeplatz in Ziegenhain. All das steht schon fest, genau wie die Tatsache, dass es eine Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Schwalm-Eder-Kreises geben wird.



„Wir wollen alle Kreisteile einbeziehen und nicht nur Homberg als Kreisstadt“, betont Vize-Landrat Jürgen Kaufmann. „Die schönsten Ecken sind definitiv in allen drei Kreisteilen zu finden“, sagt er weiter. (Claudia Brandau)