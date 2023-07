Der THW-Ortsverband Homberg feiert sein Jubelfest am Sonntag

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Unter der Leitung von Geschäftsführer Georg Albert und Gruppenführer Günther Förtsch war der Ortsverband Homberg bei einer realistischen Übung mit Mannschaftswagen in Zimmersrode im Einsatz. © THW Homberg

70 Jahre Technisches Hilfswerk (THW) in Homberg: Das will das THW am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr im und um das THW-Gelände im Schlesierweg feiern.

Homberg – „Wenn wir uns anschauen, dann wissen wir: Wir sind ein Team. Wir passen aufeinander auf, arbeiten Hand in Hand und können uns aufeinander verlassen. Zusammen sind wir eins: das THW.“ Die Worte, mit denen das Technische Hilfswerk (THW) bundesweit um neue Helfer wirbt, sind in Homberg schon lange Programm.

„Seit 70 Jahren, und genau das wollen wir feiern“, sagt Markus Döll, der nach über 20 Jahren aktiver THW-Jugendarbeit nun zum Jubelfest als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Helferwerbung die Werbetrommel rührt. Stehender Festzug, XXL-Hüpfburg, Kletterturm und eine historische Fotoausstellung seien nur einige Programmpunkte, wenn am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr im und um das THW-Heim im Schlesierweg gefeiert wird.

Markus Döll, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Helferwerbung beim THW, freut sich mit seinen Kollegen auf ein rauschendes Fest. © Sascha Hoffmann

Dann wollen die THWler gemeinsam mit ihren Gästen zurückblicken auf sieben Jahrzehnte, in denen sie Hilfe geleistet haben – ob bei Hochwasser, nach Unwettern und Bränden oder sonstigen Ereignissen, die kompetente und zuverlässige Unterstützung benötigten. „Es ist ein ehrenamtliches Engagement, das für die ganze Gesellschaft von unschätzbarem Wert ist“, sagt Döll und ist stolz, Teil dieser für ihn einmaligen Gemeinschaft zu sein. Er ist froh, dass es den Verein gibt, gegründet am 2. April 1953 mit Karl Fricke an der Spitze und 20 freiwilligen Helfern.

Das erste Zuhause, das die Ortsgruppe 1954 im Stiftsgarten bezogen hat, musste schon fünf Jahre später dem Neubau der Berufsschule weichen. Eine neue, am 30. Mai 1960, eingeweihte Bleibe fanden die THW-Helfer auf dem Gelände „Am Liebig“, dem heutigen Schlesierweg. Nach einigen Um- und Anbauten wurde die Alte Unterkunft schließlich abgerissen und durch einen Neubau für Ortsverband und Geschäftsstelle ersetzt. Letztere zog vor einigen Jahren inzwischen als Regionalstelle vom Schlesierweg in die Friedrich-Kramer-Straße um. „Wir sind nie stehengeblieben, sondern stetig gewachsen“, resümiert Döll und berichtet vom heutigen Umfang des Homberger Ortsverbandes: „Wir haben einen Zugtrupp, eine Bergungsgruppe sowie die Fachgruppen Räumen, Elektroversorgung (mit 200 Kilovoltampere Stromerzeuger) sowie Notversorgung und Notinstandsetzung, nicht zu vergessen die sehr aktiven 32 Mädchen und Jungen in der Jugendgruppe.“

Der größte Einsatz für das THW Homberg: Der Ortsverband unterstützte nach der Flutwelle im Ahrtal. © THW Homberg

Und wo kommen die aktuell 84 Homberger THW-Helfer damit überall zum Einsatz? „Wir waren bei vielen Einsätzen im In- und Ausland eingesetzt“, sagt Döll und erinnert mit den Hochwassereinsätzen an Oder, Elbe und Ahr an einige der vielleicht prägendsten Momente der Homberger THW-Geschichte. Ob großer oder kleiner Einsatz, stets seien die Helfer mit gleichem Engagement bei der Sache, das gelte etwa auch für die Flugtage auf dem Mosenberg, Ausgrabungen auf dem Schlossberg oder dem Schutzhütten- und Stegebau am Lochbachklamm Hülsa. Wann immer sie gebraucht werden, sind sie da – immer Hand in Hand, aufeinander aufpassend und als Team, denn gemeinsam sind die Frauen und Männer eins, das Homberger THW.

Termin: Feier am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr im Schlesierweg 8-10 in Homberg

(Sascha Hoffmann)