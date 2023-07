Dr. Martin Herbold legt Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden in Homberg nieder

Stadtverordnetenversammlung

In der SPD in Homberg ist Bewegung: Martin Herbold hat das Amt als Vorsitzender niedergelegt. Martin Stöckert übernimmt nun den Vorsitz.

Bei der SPD in Homberg hat es an der Fraktionsspitze einen Wechsel gegeben: Dr. Martin Herbold hat sein Amt als Fraktionsvorsitzender niedergelegt.

Homberg – Neuer Vorsitzender ist nun Martin Stöckert. Gleichzeitig hat Herbold auch seinen Posten als Stadtverordneter abgegeben und ist somit nicht mehr im Homberger Parlament aktiv.

Sein Hauptgrund: die anstehende Landtagswahl am 8. Oktober. Im Januar wurde Herbold, neben Günther Rudolph aus Edermünde, zum Direktkandidaten für die Wahl nominiert. „Mein Fokus liegt auf dem Landtagswahlkampf“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Kritiker – vor allem online und in Mails an die HNA-Redaktion – behaupteten, dass Herbolds Wohnsitz nicht Homberg sei und haben ihm daher Wahlbetrug vorgeworfen. Sein Wohnsitz spiele bei seiner Entscheidung keine Rolle. „Ich wohne mit meiner Familie in Homberg“, sagt er. Daher könne Herbold nicht verstehen, was seine Entscheidung mit seinem Wohnsitz zu tun habe. Man könne zudem sein Stadtverordnetenmandat immer ablegen.

Martin Stöckert ist neuer Vorsitzender der SPD Homberg

Herbolds Hauptgrund sei ausschließlich, dass er seine ganze Konzentration „auf eine Sache legen will“, betont er. Herbold arbeitet als Lehrer. Seit Kurzem hat er eine Beamtenstelle in Bad Salzungen (Thüringen). Zusätzlich noch eine Fraktion zu führen, sei dann sehr viel. „Da muss man irgendwann auch ehrlich zu sich sein“, sagt er. In dem Zuge habe er sich daher auch dafür entschieden, nicht nur den Vorsitz, sondern auch sein Stadtverordnetenmandat abzulegen. „Das hängt ja aneinander“, so Herbold.

Dass Herbold gerade zum jetzigen Zeitpunkt seine Ämter ablegt, habe einen einfachen Grund: „Ich war von vorneherein nur übergangsweise Fraktionsvorsitzender und jetzt war ich es genau ein Jahr“, erklärt er. Im vergangenen Jahr habe Herbold den Vorsitz von Christian Marx übernommen. Martin Stöckert sei auch damals schon für den Posten angedacht gewesen. Aber die Fraktion wollte dann erst die Bürgermeisterwahl in Bad Zwesten abwarten. Dort war Stöckert als Kandidat angetreten.

Nun rückt Martin Stöckert also vom Stellvertreter zum Vorsitzenden auf und neuer Stellvertreter ist Bruno Hassenpflug. Angelika Müller rückt nun für Herbold im Stadtparlament nach. „Somit haben wir unseren Frauenanteil erhöht“, so Herbold. Ab der nächsten Stadtverordnetenversammlung, Donnerstag, 6. Juli, werden nun drei Frauen in der SPD-Fraktion sein. (Lea Beckmann)