Drohbrief: Politiker aus Nordhessen erhält Postkarte mit wirrer Botschaft

Vergleiche mit dem Tod von Prinzessin Diana: Linken-Landtagskandidat Sebastian Schackert erhielt diese Drohpostkarte. Auf der Vorderseite wird die Verfolgung von Prinz Harry und Meghan thematisiert. © Sebastian Schackert

Drohbriefe sind im politischen Berlin wohl schon lange keine Seltenheit mehr. Doch auch im Schwalm-Eder-Kreis nehmen Drohungen gegen Politiker zu.

Homberg – Im Vorfeld der Landtagswahl ist nun auch Linken-Kandidat Sebastian Schackert Opfer einer Drohung geworden. Der 43-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel untersucht jetzt die strafrechtliche Relevanz.

Als Sebastian Schackert Post erhält, macht sich der Landtagskandidat der Linken für den Wahlkreis 7 / Schwalm-Eder I noch keine Gedanken. „Wirres Zeug“ habe auf der Postkarte gestanden. Erst als er von Parteikollegen erfährt, die ähnliche Briefe erhielten, wird ihm klar: „Das war eine Drohung.“ Ein Freund von ihm sei sogar noch weitergegangen, habe es als Morddrohung bezeichnet. „Da wurde mir dann schon bange“, sagt Schackert.

Linken-Kandidat Schackert: „Ging mir darum, ein Zeichen zu setzen“

Der Politiker erhielt seine Postkarte mit zusammengeklebten Papierschnipseln und Zeitungsausschnitten bereits im Mai. „Das war zusammengeklebt wie im Tatort“, verbildlicht er. Der Brief enthält Zusammenschnitte über Lady Diana. Außerdem über deren Sohn, Prinz Harry, und dessen Frau Meghan, die von Paparazzi verfolgt worden sein sollen.

Damals habe er die Post, die im Parteibüro der Linken in Schwalmstadt einging, nicht ernst genommen, sagt er. Aufgehoben hat er sie aber trotzdem. „Sie lag die ganze Zeit wie ein Mahnmal auf meinem Schreibtisch.“ Durch den Austausch mit seinen Parteikollegen habe er sich schlussendlich für die Anzeige entschieden. Große Hoffnungen, dass der Fall aufgeklärt wird, macht sich der 43-Jährige aber nicht. „Es ging mir mehr darum, ein Zeichen zu setzen.“

Schackert hat den Vorfall durch die Anzeige für sich abgehakt

Schackert sagt, er habe den Vorfall durch die Anzeige für sich abgehakt. Gibt aber auch zu: „Schön ist es natürlich nicht, so ein Schreiben zu bekommen. Ich habe Kinder.“ Ihnen solle in keinem Fall etwas passieren. Verängstigt ist er durch den Vorfall aber nicht. Schackert gibt sich kämpferisch. „Ich lasse mir meine Meinung nicht verbieten. Wo soll es hinführen, wenn wir uns durch so etwas einschüchtern lassen“, fragt er.

Die Polizei bestätigt, dass eine Anzeige von Schackert eingegangen ist. Sie wird nun von der Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel bearbeitet. Dort werde die strafrechtliche Relevanz geprüft, erklärt Jens Breitenbach, Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder auf Anfrage. Breitenbach betont, dass die Polizei bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, etwa bei Mandatsträgern, sehr sensibel mit solchen Schreiben umgeht – besonders im Vorfeld von Wahlen. „Wir führen ständig eine Bewertung der Sicherheitslage durch“, erklärt Breitenbach. (Chantal Müller)

