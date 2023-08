Ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Musikschutzgebiet

Von: Lea Beckmann

Teilen

Carolin Schwalm und Felix Bork vom MSG-Team freuen sich auf das Festival. © Lea Beckmann

Felix Bork aus Remsfeld freut sich auf das Musikschutzgebiet (MSG). Das Festival startet auf dem Grünhof in Hombergshausen.

Hombergshausen – Der 20-Jährige konnte das Festival aus einer völlig neuen Perspektive kennenlernen. Denn: Bork ist der Erste, der ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim MSG absolviert.

Anfang des Jahres hatte der Verein Musikschutzgebiet die Stelle ausgeschrieben. Zuvor hatte es im Schwalm-Eder-Kreis kein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kultureinrichtung gegeben. Felix Bork ist seit Februar FSJler beim MSG. „Es hat sich perfekt ergeben“, sagt der 20-Jährige. Er hatte die Schule abgeschlossen und ein Praktikum absolviert. „Dann habe ich mich im Leerlauf befunden und wusste nicht, was ich bis zum Wintersemester tun soll“, erklärt er.

Und dann kam die Lösung: Eine Freundin hatte Bork auf die Stellenausschreibung des MSG aufmerksam gemacht. „Ich war im vergangenen Jahr als Gast bei dem Festival und schon dort hat es mir supergut gefallen“, sagt er. Für Bork stand dann fest: „Da will ich mich bewerben“. Gesagt – getan. Und schon war er der erste FSJler des MSG.

Zum FSJ gehört nicht nur das Festival, sondern auch das Projekt MSG 365. Es gehe um ein ganzjähriges kulturelles Angebot. Dabei inbegriffen ist das Vereinsheim „Goldkehlchen“. Und das hat der Verein mit Kulturveranstaltungen belebt. Felix Bork war in die Planungen und Vorbereitungen der Veranstaltungen und Konzerte eingebunden. „Wir hatten einmal eine Frankfurter Theatergruppe zu Gast – das war großartig“, erinnert er sich. Immer wieder wurden auch Konzerte gespielt und „ich durfte überall mitplanen.“ Bork stand so zum ersten Mal auf der Seite des Veranstalters. „Sonst war ich auf Konzerten oder Festivals immer nur der Gast“, sagt er. Nun habe er die andere Seite kennengelernt und gesehen, wie viel Anstrengung und Aufwand dahintersteckt.

Er absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Musikschutzgebiet: Felix Bork freut sich nun auf das Festival in Hombergshausen. © Lea Beckmann

Die Arbeit sei insgesamt sehr abwechslungsreich, jede Woche gebe es etwas anderes zu tun. Diese Woche steht natürlich im Zeichen des Festivals. „Die Tage vor dem Start waren dem Aufbau gewidmet, damit heute alles bereit ist“, sagt er. Der Bauernhof musste in ein Festivalgelände verwandelt werden – also wurden Scheunen ausgeräumt, Bühnen aufgebaut, Duschen aufgestellt, Schilder bemalt und vieles mehr.

Bork freut sich beim Festival am meisten auf die Band PA69. „Wenn ich dort in der ersten Reihe stehen kann, wäre das echt cool.“ Aber natürlich muss er auch während der Veranstaltung mitanpacken. „Ich werde dort eingesetzt, wo gerade Not am Mann ist“, erklärt er.

Nach dem Festival endet das FSJ für Felix Bork. „Natürlich helfe ich auch noch beim Abbau“, sagt er. Aber dann fängt er erst mal ein Geschichtsstudium in Kassel an. Der 20-Jährige möchte der Arbeit beim MSG aber nicht ganz „Lebewohl“ sagen. „Ich hoffe, dass ich weiterhin im Verein mitarbeiten kann und nächstes Jahr beim Festival wieder dabei bin“, sagt Bork. Das FSJ sei für ihn ein großer Gewinn gewesen: „Ich habe so viele Menschen kennengelernt – ohne das FSJ hätte ich nicht so viele Kontakte knüpfen können“, blickt der Remsfelder auf eine unvergessliche Zeit zurück. (Lea Beckmann)