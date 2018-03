Elfjähriger Schüler vor Schule in Homberg von Auto erfasst

Homberg. Ein Schüler ist in Homberg am Freitag von einem Auto angefahren worden. Der Elfjährige wurde bei dem Unfall wurde verletzt.

Am Freitag gegen 9.40 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus Homberg mit seinem Pkw vom Bindeweg kommend in Richtung Engelhard-Breul-Straße unterwegs.

Als er an einen am Fahrbahnrand stehenden Bus vorbeifuhr, lief ein elfjähriger Schüler aus Knüllwald vor dem Bus ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Er erlitt dabei Verletzungen und wurde ins Klinikums nach Kassel gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa-avis/Symbolfoto