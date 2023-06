Er lässt die Stöcke wirbeln: Thomas Weißing aus Homberg ist Deutscher Meister im Philippinischen Stockkampf

Von: Lea Beckmann

Thomas Weißing besitzt eine Goldmedaille sowie eine Bronzemedaille im „Vollkontakt Einzelstock“. © Lea Beckmann

Thomas Weißing aus Homberg ist Kampfsportler aus Leidenschaft - nun kann er sogar den Meistertitel im Philippinischen Stockkampf für sich beanspruchen.

Homberg – Er hat die Rattanstöcke unter Kontrolle wie kaum ein anderer – das hat Thomas Weißing aus dem Homberger Stadtteil Mardorf in Berlin bewiesen. Denn er ist Deutscher Meister im Philippinischen Stockkampf in der Kategorie „Padded Stick“. In der Disziplin „Vollkontakt Einzelstock“ holte er zudem die Bronze-Medaille.

„Es war überwältigend“, sagt der 49-Jährige zu seinem Sieg nach einem „spannenden“ Finalkampf in der Disziplin „Padded Stick“. Dieser ist sein bislang größter Erfolg, denn er hatte erstmals an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Sein Großmeister Christian Nau habe ihn dazu motiviert.

„Ich habe mich immer mehr darauf konzentriert, die anderen zu trainieren, habe zwar auch an meiner Technik und Leistung gearbeitet, aber ich habe mich eher in den Hintergrund gestellt“, erklärt Weißing. Er ist mit dem Homberger Karate-Verein, der Deutschen Balintawak Group, zur Meisterschaft gereist. „Ich habe ein Stück weit auch für das Team gekämpft“, sagt der 49-Jährige.

Seine Leidenschaft für den Kampfsport hat der Mardorfer mit 16 Jahren entdeckt. „Mit Karate hat alles begonnen“, sagt Weißing. Seit 1990 ist er im Verein und Trainer der dritten Dan Abteilung. Er hat den schwarzen Gürtel.

Deutscher Meister im Philippinischen Stockkampf in der Disziplin „Padded Stick“: Thomas Weißing aus Mardorf trägt auf diesem Foto seinen Schutzanzug. Seine Leidenschaft für den Kampfsport hat Weißing mit 16 Jahren entdeckt. © Lea Beckmann

Homberger ist 2007 in den Stickkampf eingestiegen

Seit 2007 beschäftigt sich der Mardorfer mit dem Philippinischen Stockkampf. Bei diesem Kampf geht es um die Selbstverteidigung mit dem Stock. „Die Vorbereitung und das Training beruhen darauf, den Rattanstock zu beherrschen“, erklärt Weißing. Es dauere Jahre, bis man die Kampfkunst beherrscht. Denn es reiche nicht, nur die Schlagtechnik zu trainieren. Die Faszination an diesem Sport ist für ihn die Komplexität: „Es ist ein Training mit einer Waffe, die das Kämpfen flexibler macht.“

Beim Philippinischen Stockkampf bleiben Blessuren nicht aus. „Ich hatte auch mal eine Rippenprellung“, sagt der 49-Jährige. Aber das sei alles zu verkraften. Und auch bei der Meisterschaft musste er eine Verletzung an der linken Hand einstecken. „Am ersten Tag bin ich zuerst in der Disziplin ‘Vollkontakt Einzelstock’ angetreten, da habe ich mir die Verletzung zugezogen“, erzählt er. Am zweiten Tag stand dann die Kategorie „Padded Stick“ an. Aber die Verletzung konnte ihn nicht aufhalten. Für diesen Sport „muss man einfach positiv verrückt sein.“

Beim „Vollkontakt Einzelstock“ trägt Weißing einen Schutzanzug, Knie- und Ellbogenschützer und einen Helm. „Um meine Hände zu schützen, trage ich Eishockey-Handschuhe“, sagt er. Der Anzug schränke einen körperlich ein, daher sei die physische Fitness sehr wichtig. Die Stockschläge seien zudem intensiv. „Bekommt man einen Schlag auf das Visier, ist das schon echt laut“, sagt Weißing.

Die Schutzkleidung muss beim „Padded Stick“ abgelegt werden, ein Helm wird weiterhin getragen. Die Stöcke seien leicht gepolstert. „Der gesamte Körper gilt als Trefferfläche, beim ‘Vollkontakt Einzelstock’ darf man hingegen nicht unterhalb der Knie angreifen“, sagt Weißing.

Mit seiner Leistung hat sich der 49-Jährige nun für die Europameisterschaft qualifiziert. Dafür reist er Ende Juli nach Bonn. „Das bedeutet ein hartes und intensives Training“, sagt er. Weißing geht voller Spannung nach Bonn, denn dort wartet eine neue Herausforderung auf ihn.

Schnuppertraining: Das Training (ab 14 Jahren) findet in der Turnhalle der THS in Homberg montags von 19 bis 20.30 Uhr und freitags von 18.30 bis 20 Uhr statt. karate-homberg.de