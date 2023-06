Erdrutsch und vollgelaufene Keller: Unwetter hinterlässt Spuren im Kreisteil Fritzlar-Homberg

Von: Christina Zapf, Daniel Seeger, Maja Yüce

Teilen

Am Homberger Freibad sind etliche Bäume umgeknickt. © Richard Kasiewicz

Schwere Unwetter hielten am Donnerstagabend ganz Nordhessen in Atem. Der Kreisteil Fritzlar-Homberg kam – im Vergleich zu Kassel – relativ glimpflich davon.

Fritzlar-Homberg – Die Lage im Kreisteil Fritzlar-Homberg war örtlich ganz unterschiedlich. Umgestürzte Bäume, herumliegende große Äste, Überschwemmungen durch schlagartig einsetzende Regenfälle und große Wassermassen sowie herumfliegende Gegenstände sorgten in vielen Teilen des Schwalm-Eder-Kreises für Einsätze von Polizei und Feuerwehren, teilt Jens Breitenbach, Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder, mit. In Niedenstein fielen dicke Hagelkörner vom Himmel, zwischen Lengemannsau und Homberg kam es im Bereich unterhalb des Basaltwerkes zu einem Erdrutsch, der zu einer Straßensperrung zwischen Homberg und Malsfeld führte.

Behinderungen auf den Straßen, aber auch länger anhaltende Straßensperrungen, die zum Teil auch am Freitagvormittag noch andauerten. Verletzte gab es im Landkreis laut Polizei nicht. Die Höhe der entstandenen Schäden konnte noch nicht beziffert werden.

Unwetter im Schwalm-Eder-Kreis: 46 Einsätze für Homberger Wehren

Die Homberger Feuerwehr rückte zu 46 Einsätzen aus, berichtet Stadtbrandinspektor Jörg Rhode. Im Einsatz waren die Wehren aus der Kernstadt sowie aus Lembach, Mühlhausen, Mardorf und Caßdorf. „In Homberg gab es einen Blitzeinschlag, durch den Betonteile weggesprengt wurden“, berichtet der Feuerwehrmann. Durch den Einschlag verbrannten die Stromleitungen. Verletzte gab es nicht. Zudem waren die Homberger Wehren auf der A7 im Einsatz, dort lagen Bäume auf der Fahrbahn und in Homberg wurden zwei Dächer abgedeckt, vier Keller standen unter Wasser. Stromausfälle gab es in Teilen Hombergs, in Lengemannsau, Dickershausen und auf dem Grünhof. „Eigentlich alles Routineeinsätze, aber es war viel. Das letzte Fahrzeug kehrte gegen 1:30 Uhr in die Wache zurück“, so Rhode.

Ein umgestürzter Baum in Niedenstein: Wind, Hagel und Sturm sorgten dort für Schäden. © Feuerwehr Niedenstein

Fritzlarer Feuerwehr half in Kassel mit Pumpen aus

Die Fritzlarer Feuerwehr musste zu drei Einsätzen ausrücken – alle im Bereich Züschen. Stadtbrandinspektor Rüdiger Hanke berichtet von einem, gemessen an der Wetterlage, relativ ruhigen Abend. Zwischen Geismar und Züschen krachte ein Baum in eine Hochspannungsleitung, in einem Haus war der Keller vollgelaufen und es wurden Kanaldeckel von den Wassermassen hochgedrückt. Weil in Fritzlar der Abrollcontainer Starkregen stationiert ist, rückte die Feuerwehr für den Katastrophenschutz ins stark von Unwettern betroffene Kassel aus. „Der Container ist genau für solche Einsatz- und Schadenslagen gebaut“, so Hanke.

Jesberger Feuerwehr hatte 19 Einsätze in Kassel

Ebenfalls nach Kassel alarmiert wurde die Feuerwehr Jesberg. Ihr Katastrophenschutzzug war mit 28 Feuerwehrleuten und vier Autos in Kassel. 19 Einsätze haben die Freiwilligen abgearbeitet – vom umgestürzten Baum bis zum Auspumpen von Kellern. In der Kellerwaldgemeinde selbst gab es keine Einsätze, berichtet Bürgermeister Heiko Manz.

Unwetter über Nordhessen: In Borken blieb es relativ ruhig

Wenig zu tun hatte die Feuerwehr in Borken. „In Trockenerfurth mussten wir Wasser aus einem Keller pumpen“, berichtet Stadtbrandinspektor Alexander Wilhelm. Zudem habe auf einigen Schulhöfen das Wasser gestanden. Damit das ablaufen konnte, habe man die Kanaldeckel entfernt. D

ie Feuerwehr in Neuental wurde zu vier Einsatzstellen gerufen. Darunter waren drei vollgelaufene Keller. Außerdem habe die Bahnunterführung in Zimmersrode unter Wasser gestanden. „Wir haben dort zwei Autos rausgeschoben und die Kanaleinläufe geöffnet, um das Wasser abzulassen“, sagt Gemeindebrandinspektor Benjamin Schulte.

Während vielerorts nur kräftig regnete, fielen in Niedenstein große Hagelkörner. © Feuerwehr Niedenstein

In Niedenstein gab es trotz Hagels keine größeren Schäden. „Unsere Feuerwehr war bei ein paar kleineren technischen Hilfeleistungseinsätzen“, teilt Thomas Martin, Sprecher der Feuerwehr Niedenstein/Wichdorf mit.

Nicht ausrücken mussten die Wehren in Bad Zwesten, Wabern, Edermünde, Gudensberg und Knüllwald. „Allerdings haben wir einen Wasserschaden im Feuerwehrhaus“, berichtet Knüllwalds Gemeindebrandinspektor Carsten Löffler.