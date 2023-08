Es gibt noch Karten für das Festival Musikschutzgebiet

Hombergshausen

+ © Daniel Seeger Das Musikschutzgebiet in Hombergshausen zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher in die nordhessische Region: Für das MSG 2023 gibt es noch Wochenend- und Tagestickets. (Archivbild) © Daniel Seeger

„Wir befinden uns in der heißen Phase“, sagt Hanna Rose vom Presseteam mit Blick auf das Festival Musikschutzgebiet im Homberger Stadtteil Hombergshausen.

Hombergshausen – Denn bald ist es soweit: Von Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 28. August, verwandelt sich der Bauernhof auf dem Grünhof wieder in ein Veranstaltungsgelände.

Wie läuft der Ticketvorverkauf?

„Wir sind noch nicht ausverkauft“, sagt Rose. Aber der Verein Musikschutzgebiet sei bislang sehr zufrieden. Es gibt noch Karten der letzten Preiskategorie „Relaxtes Rind“ für 75 Euro inklusive Müllpfand und Vorverkaufsgebühren. Die ersten beiden Kategorien „Flinkes Ferkel“ und „Schlaues Schwein“ seien sehr schnell ausverkauft gewesen. „Die erste Kategorie war innerhalb von einer Stunde ausverkauft und die zweite dann zwei Tage später“, sagt sie. Neben den Wochenendkarten gibt es ab sofort auch die Tagestickets. „Die haben wir seit gestern freigeschaltet.“ Für Donnerstag kostet das Ticket zehn Euro, für Freitag und Samstag jeweils 40 Euro. Sonntags sei der Eintritt wie immer frei.

Gibt es noch Fahrzeug-Tickets?

Es gibt auch noch Fahrzeug-Tickets. Das ist ein Extra-Ticket für das eigene Fahrzeug. Wer zum Beispiel mit dem Camping-Bus oder Caravan anreist oder auch neben seinem Auto campen möchte, muss für fünf Euro ein Fahrzeug-Ticket zum Festival-Ticket kaufen. Und der Verkauf läuft gut: „Eigentlich hatten wir dafür nur den Platz, wie im vergangenen Jahr, auf dem Mosenberg vorgesehen, aber da dieser nicht ausreicht, stellen wir zusätzlich noch zwei weitere Flächen zur Verfügung.“ Einmal auf einer grünen Wiese am Rande von Hombergshausen bei einem Bauernhof. „Dieser Platz ist vor allem für Familien geeignet, die nicht ständig mitten im Festival-Trubel sein wollen“, sagt sie. Denn die Fläche sei ungefähr einen Kilometer vom Festivalgelände entfernt. Zudem richte sich das Angebot vor allem an autarke Camping-Fahrzeuge, „da wir dort keine Infrastruktur zur Verfügung stellen können.“

Die andere Fläche befindet sich auf dem regulären Festival-Parkplatz direkt gegenüber vom Gelände. „Dort wird es einen abgesperrten Bereich geben, auf dem allerdings keine zusätzlichen Zelte oder Pavillons aufgebaut werden dürfen“, sagt Rose.

Gibt es einen besonderen Höhepunkt bei den Künstlern?

„Wir haben wieder eine gute Balance von unterschiedlichen Künstlern“, sagt sie. Da habe jeder Auftritt seinen Höhepunkt. Neben Newcomern, worauf das MSG seinen Fokus legt, haben sie auch bekanntere Bands dabei – unter anderem die Indie-Rock-Band Kaffkiez aus Rosenheim. Ein Festival-Geheimtipp sei die Band Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band. „Das sind drei Männer über 60 Jahre, die mit ihrem Disco-Funk und den deutschen Texten eine so coole Show abliefern, dass sie jetzt schon zum fünften Mal bei uns sind“, sagt sie. Normalerweise gebe es beim MSG keinen Act doppelt. „Aber wir sind einfach Fans.“

Welche Künstler werden noch auftreten?

Am Donnerstag sind Marilyn Harvest, Spit, Rosmarin und das MSG DJ Team auf der Bühne. Die Bands Pöbel MC, My Ugly Clementine, CONNY, PA69, Lulu & Die Einhornfarm, SPUK, Rathmann, Call Us Janis, Max Gyver und Shanty Chor Homberg-Borken treten am Freitag auf. Am Samstag sind folgende Künstler dabei: Kaffkiez, SALÒ, Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band, Lawn Chair, Lore Vain, Mykket Morton, Christin Nichols, Depri Disko, MOA, BASALT und Boomhorns. „Den Gartenfloor mit elektronischer Musik wird es auch wieder geben“, ergänzt Rose.

Wie sieht das kulinarische Line-Up aus?

„Die traditionelle Bratwurst darf natürlich nicht fehlen“, sagt Hanna Rose. Wieder zurück sind die Veggieballs (vegetarische Bällchen). Und diesmal werden auch Burger angeboten. „Wir versuchen möglichst viele Lebensmittel aus der Region, wie von der Tierfairbrik vom Grünhof zu beziehen“, erklärt Rose. Von dort gibt es auch das selbst gebraute Grünhofer-Bier.

Wie kann man Helfer beim MSG werden?

Damit das Festival auch stattfinden und reibungslos ablaufen kann, werden Helfer benötigt. „Wir haben um die 70 Helfer jedes Jahr und jeder, der Lust hat, kann sich dafür über unsere Internetseite anmelden“, erklärt Rose. Jeder Helfer muss sich zunächst ein Festival-Ticket kaufen und neben Wertmarken für Essen und Getränke, bekommt jeder Helfer sein Ticketpreis nach seiner letzten Schicht erstattet. „Wir suchen aber nicht nur Menschen, die während des Festivals helfen, sondern auch für den Auf- und Abbau, dann hat man während der vier Festivaltage frei“, sagt Rose.

Tickets und weitere Informationen unter musikschutzgebiet.de

(Lea Beckmann)