Es ist wieder Leben in den Schirnen: Eiscafé am Homberger Marktplatz eröffnet

135 Plätze für Besucher

+ © Rainer Zirzow Enrico Schmehl, Adriana Schmehl, Bekim Rushiti und Nune Schmehl am neuen Verkaufsfenster. © Rainer Zirzow

In Homberg gibt es in den Gewölbekellern der Schirnen am Marktplatz ein neues Eiscafé. "In den Schirnen" wird von Bauherrin Nune Schmehl und ihrem Ehemann Bekim Rushiti betrieben.