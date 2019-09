Exhibitionist in den Homberger Efzewiesen unterwegs

In den Homberger Efzewiesen hat sich am Mittwoch ein Exhibitionist gezeigt. Die Polizei konnte einen 63-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis festnehmen.

Der Mann soll sich laut Mitteilung gegen 15.25 Uhr in der Nähe des Davidswegs einer Passantin gezeigt haben. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Die Frau rief zwar umgehend die Polizei, die Beamten konnten den Mann zunächst aber nicht in den Efzewiesen antreffen.

Durch eine anschließende Fahndung wurde er aber festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlung eingeleitet, heißt es in der Mitteilung weiter.