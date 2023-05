Familienbetrieb Dobel in Mühlhausen wird 75 Jahre alt

Von: Christine Thiery

Teilen

Die dritte Generation ist am Start: Dobels sind ein Familienbetrieb. Johanna Dobel (von links) wird das Geschäft von ihren Eltern Gerda und Reinhard Dobel übernehmen. © Christine Thiery

Das Familienunternehmen Dobel wird 75 Jahre alt. Auf der betrieblichen Frühjahrsausstellung am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, will die Familie das Jubiläum feiern.

Mühlhausen – In der Region ist sie eine Institution und nicht wegzudenken, wenn es um Geräte und Werkzeug für den Garten geht: die Firma Dobel in Mühlhausen.

Reinhard Dobel und seine Frau Gerda führen den Betrieb in zweiter Generation. Tochter Johanna Dobel wird das Geschäft demnächst übernehmen und die Tradition fortführen. Bei der Firmengründung 1948 haben Max und Auguste Dobel eine Schmiede in Mühlhausen übernommen. Als sich die Arbeit auf den Feldern veränderte und immer mehr Traktoren Einzug hielten, wurde aus der einstigen Hufschmiede ein Betrieb für Landmaschinen. 1978 übernahm Reinhard Dobel die Geschäfte. Und noch immer kommen viele Bauern aus der Region in den Betrieb, um nach Ersatzteilen oder Reparaturen sowie Schweißarbeiten zu fragen. Über die Jahre veränderte sich das Sortiment.

Mittlerweile sind Dobels als Betrieb für Gartengeräte jeglicher Art weit über Mühlhausen hinaus bekannt. „Der Service steht an erster Stelle“, sagt Reinhard Dobel. Es werde kein Rasenmäher verkauft, der nicht Probe gefahren wurde. In diesem Zusammenhang sei auch die Reparaturwerkstatt wichtig. Rasenmäher oder Kettensägen sowie Kehrmaschinen, Harken und Heckenscheren und vieles mehr bilden das Hauptstandbein. „Die Menschen legen viel Wert auf ihre Gärten“, sagt Dobel. Immer beliebter würden die akkubetriebenen Geräte und auch Mähroboter.

Firma Dobel in Mühlhausen: Von Metallbau bis Kinderspielzeug

Der Metallbau ist ein weiteres Standbein. Man kann immer noch Treppengeländer sowie Fenstergitter oder Balkongeländer bei Dobels fertigen lassen. Ein wenig ungewöhnlich ist die große Auswahl an Spielwaren. Dazu sei man quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen, sagt Johanna Dobel. Viele hätten nach Tretschleppern für ihre Kinder gefragt. In diesem Zuge habe man mitbekommen, dass eine größere Auswahl an Spielwaren in der Region Mangel sei und nahm auch nach und nach immer mehr Spielsachen ins Sortiment auf.

Quasi nebenbei sei man auch zum Verleih von Saftpressen und Zubehör zur Weinherstellung gekommen, sagt Johanna Dobel. Vielerlei technische Gase kann man bei Dobels kaufen und es gibt alles für die Brennholzverarbeitung wie Holzspalter.

Der Bau der großen Halle am ehemaligen Zimmerplatz 2013 sei ein Muss gewesen, weil Lagerplatz fehlte. Der Betrieb beschäftigt neben der Familie vier Mitarbeiter und zwei Aushilfen. Und wenn die traditionelle Frühjahrsausstellung steigt, packt das halbe Dorf mit an und hilft. Nach der Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet es nun erstmals wieder statt und dann noch im Jubiläumsjahr.

Fest am Wochenende Die Frühjahrsausstellung der Firma Dobel wird mit einem großen Programm am Betriebshof gefeiert. Jeweils am Samstag und Sonntag öffnet die Ausstellung um 10 Uhr. Es gibt Spiel und Spaß mit Berg-Gokarts, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Die Künstlerin Claudia Grote schafft mit der Kettensäge Kunstwerke aus Holz, es gibt Infostände, Spießbraten, Kaffee und Waffeln. Am Sonntag gibt es eine Verlosung mit über 300 Gewinnen, der 1. Preis ist eine Kettensäge.

(Christine Thiery)