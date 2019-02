Festzug beim Altstadtfest in Homberg: Gruppen sollen sich anmelden

Der Festzug beim Altstadtfest in Homberg soll in diesem Jahr noch größer werden. Unser Bild ist beim Festzug im Jahr 2017 entstanden.

Größer, lauter, bunter – so soll der Festzug zum Homberger Altstadtfest im Mai werden. Veranstalter Homberg Events sucht noch nach Vereinen, die sich trommelnd und singend und mit kleinen Choreografien durch die Stadt bewegen wollen.

Das Altstadtfest findet vom 24. bis 26. Mai statt.

Ganz egal ob Tanzvereine, Fußballer oder Theatergruppen, egal ob als Fußgruppe oder auf einem Motivwagen: Am Festzug kann jeder mitmachen, der Lust hat, sagt Florian Ried, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Eingeladen mitzumachen, sind aber nicht nur Homberger. Vereine aus dem ganzen Schwalm-Eder-Kreis können sich anmelden. Jeder, „der sich präsentieren möchte“, darf mitmachen, sagt Ried.

Aber auch Bands, die Spaß daran haben auf dem Weg durch die Stadt Musik zu machen, seien willkommen. Vor zwei Jahren fand seit dem Hessentag erstmals wieder ein Festzug durch die Homberg statt. Zwischen 15 000 und 20 000 Menschen seien damals an allen drei Tagen in die Altstadt gekommen. „Das ist wieder ein realistisches Ziel.“

Der Festzug startet am Sonntag, 26. Mai, um 11 Uhr. Von der Rudolf-Harbig-Straße aus geht es vorbei an Awo-Altenheim und St.-Marien-Altenheim zur Drehscheibe bis hinauf zum Marktplatz. Motivwagen werden sich bei der Drehscheibe auflösen und in die Wallstraße weiterfahren, sagt Ried. Zwei Stunden soll der Zug durch die Stadt etwa dauern. Etwas Besonderes tun müssen die Vereine nicht. „Es sollte aber erkenntlich sein, welcher Verein das ist“, berichtet Ried. Auch Banner könnten wieder gezeigt werden.

Für das Altstadtfest kann aber noch mehr verraten werden: Neben dem Festzug soll es am Sonntag Hubschrauberrundflüge über die Stadt geben. Auch die Donutfactory vom Streetfood-Festival wird süße Teilchen verkaufen. Bands wie No Limit, Wild Night und The Heartbreakers sollen auf dem Altstadtfest ebenfalls auftreten.

Vereine, die beim Festzug mitlaufen wollen, können sich noch bis zum 15. Mai bei Lars Röse von Homberg Events anmelden. Er ist erreichbar unter Tel. 0160/95 665 729 oder per E-Mail an lars-roese@web.de