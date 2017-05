Feuer in Mardorf: Scheune brannte bis auf die Mauern ab

Bis auf die Mauer abgebrannt: Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Brand nach Mardorf ausrücken.

Mardorf. Eine als Lager genutzte Scheune im Homberger Stadtteil Mardorf ist am Mittwochabend bis auf die Mauern abgebrannt. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften ausgerückt.

Gegen 20.30 Uhr war die Feuerwehr gerufen worden. Als die Brandschützer die Scheune an der Straße "Zum Oberfeld" erreichten, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Beim dem Versuch, die Tür zu öffnen, geriet die Scheune in Vollbrand. Teile des Giebels und die Rückseite der Scheune sind daraufhin eingebrochen.

Zu dem Zeitpunkt waren keine Menschen in der Scheune. Das Gebäude wurde als Lager genutzt. Neben zwei Autos standen dort unter anderem mehrere Propangasflaschen. Eine mit Acetylen gefüllte Flasche ist vermutlich explodiert, wie Einsatzleiter Karsten Stein am Abend erklärte.

Die Feuerwehr hat das Feuer von mehreren Seiten bekämpft, zudem war eine Drehleiter im Einsatz. Gegen 22 Uhr war das Feuer größtenteils gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern laut Stein bis in die Nacht hinein an. Neben der Feuerwehr der Kernstadt Homberg waren die Wehren aus Mardorf, Berge, Mühlhausen und Lembach im Einsatz. Wie es zu dem Feuer gekommen ist und wie hoch der entstandene Schaden ist, war am Mittwochabend unklar.