Feuer in mehreren Garagen in Homberg: Gigantische Rauchentwicklung

Brand in Homberg

Bei einem Feuer in mehreren Garagen in der Ziegenhainer Straße in Homberg entstand am Sonntagmittag erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde gegen 12.10 Uhr alarmiert, als aus einem Gebäude, das Teil einer Anlage von insgesamt acht Garagen war, Feuer ausbrach. Die Flammen griffen schnell auf die sieben umliegenden Autogaragen über, in denen unter anderem Reifen, Öl, Benzin, Schränke, Werkzeuge und Geräte gelagert waren. Die Rauchentwicklung war gigantisch, es lagen schwarze Rauchwolken über der Stadt. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Einsatzkräften, dem Atemschutzzug aus Schwalmstadt und der Drehleiter aus Homberg im Einsatz. Weder Brandursache noch die Höhe des Schadens stehen bislang fest. (Claudia Brandau)

Rubriklistenbild: © Claudia Brandau