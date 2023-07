Für die „Homberg-Tiefzone“ wird ein neuer Wasserbehälter gebaut

Von: Lea Beckmann

Der neue Wasserbehälter der Versorgungszone „Homberg-Tiefzone“: Ende 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. © Lea Beckmann

Noch ist nur eine große Halle in der Nähe der Dörnberg-Kaserne in Homberg zu erkennen. Dort wird derzeit der neue Wasserbehälter der Versorgungszone „Homberg-Tiefzone“ gebaut.

Homberg – Jetzt wurde das Richtfest gefeiert. Ende dieses Jahres soll der Neubau fertiggestellt werden. Der Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg betreibt den neuen Behälter mit zwei Edelstahltanks.

2 alte Wasserbehälter soll nun der Neubau ersetzen. Zum einen ist es der alte Wasserbehälter der Versorgungszone „Homberg-Tiefzone“, der sich direkt neben dem Neubau befindet. Und zum anderen wird der Behälter „Homberg-Kaserne“ stillgelegt. Somit können die Sanierungskosten für diesen Wasserbehälter eingespart werden.

4 Meter und 50 Zentimeter ist die Tankhöhe der jeweiligen Behälter. Das Gruppenwasserwerk habe sich in diesem Fall für ein Behälterkonzept mit zwei Edelstahlbehältern in einer Betriebshalle entschieden. „Falls ein Behälter mal repariert werden muss, kann in dem anderen das Wasser bleiben“, erklärte Hombergs Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Das andere Konzept wäre ein klassischer erdüberdeckter Stahlbetonbehälter mit Schieberkammer gewesen, erklärte Nils Arndt, Betriebsleiter des Gruppenwasserwerkes Fritzlar-Homberg.

6 Firmen wurden für den Bau beauftragt. Für die Bautechnik ist Fröde Bauunternehmung zuständig. Die Zimmerei Rothauge aus Homberg kümmert sich um den Bau des Daches und der Fassade. Für die Verfahrenstechnik und die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR) ist die Firma Lipp aus Tannhausen zuständig. Die Planung und Bauleitung haben Weber Ingenieure aus Homberg übernommen. Das Ingenieurbüro Panse aus Homberg kümmert sich um die Statik und das Bodengutachten kommt vom Büro für Geotechnik in Homberg.

33 Wasserbehälter betreibt das Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg. Diese haben ein Gesamtfassungsvermögen von ungefähr 23 500 Kubikmeter. Neben dem Neubau in Homberg werden derzeit die Wasserbehälter „Niedenstein-Tiefzone“, „Hassel“ und „Hebel“ saniert. Für den Behälter „Hülsa“ sei auch ein Neubau derzeit in Planung, sagte Ritz.

500 Kubikmeter war das Fassungsvermögen des alten Wasserbehälters. Dieser wurde 1958 gebaut und sei sanierungsbedürftig.

Doch bei einer betontechnischen Untersuchung sei festgestellt wurden, dass ein Neubau finanziell sinnvoller sei, erklärte Nils Arndt. Der alte Wasserbehälter werde zukünftig als Fledermausquartier dienen.

600 Kubikmeter umfassen die zwei Edelstahltanks des neuen Wasserbehälters – einer jeweils 300 Kubikmeter. Für die Tanks werden dann 60 Zentimeter breite Edelstahlbänder auf einer Rolle geliefert, erklärte Peter Capitain von Weber Ingenieure. Ein Schweißautomat baue die Edelstahltanks dann zusammen. „Der fährt sozusagen im Kreis immer weiter nach oben“, sagt Capitain.

2 600 000 Euro betragen die gesamten Baukosten. 1,3 Millionen Euro sind für die Bautechnik und Halle eingeplant. Die Verfahrens- und EMSR-Technik sowie die Edelstahltanks und die Rohrleitungen kosten eine Million Euro. 225 000 Euro mussten für die Planung und Bauleitung eingeplant werden. Und die restlichen 75 000 Euro wurden unter anderem für Grunderwerb und Statik veranschlagt. (Lea Beckmann)