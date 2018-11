Erinnerung an die Pogromnacht 1938: Gedenkveranstaltungen geplant

Vor 80 Jahren wurden 1938 im gesamten Deutschen Reich Gewaltmaßnahmen gegen Juden organisiert. Im Kreisteil Homberg-Fritzlar erinnert wird an die Pogromnacht erinnert.

Wie in den vergangenen sieben Jahren werden Schüler die Gedenkveranstaltung am 8. November ab 17 Uhr im Homberger Rathaussaal zu den Reichspogromnächten im November 1938 gestalten. Dabei kooperieren Schüler der Erich Kästner-Schule unter der Leitung von Gunnar Krosky mit der AG „Schule ohne Rassismus“ der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule von Thomas Schattner.

Im ersten Teil der Veranstaltung soll es um den aktuellen Antisemitismus der vergangenen Jahre gehen, der auch in Hessen ein enormes Ausmaß erreicht hat. Das soll in Filmsequenzen und Bildern dargestellt werden.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht die jüdische Homberger Familie von Moritz Goldschmidt aus der Untergasse Nummer 30. Moritz war ein angesehener Textilhändler, Henriette, seine Ehefrau, galt als sehr vornehm, gleichzeitig erhaben und menschlich.

Die Tochter Margret Goldschmidt (1916 bis 2014) erlebte als Jugendliche, wie sich Rassismus, Ausgrenzung, Diffamierung und Antisemitismus in der Kleinstadt Bahn brachen und aus der Provinz heraus der Weg in den Holocaust bereitet wurde.

„Trotz guter Zeugnisse musste sie die Schule verlassen. Auch eine Ausbildung als Fürsorgerin musste aufgegeben werden. Ihr älterer Bruder durfte nicht mehr studieren. In das Geschäft ihres Vaters kamen kaum noch Kunden. Margret erlebte, wie Tag um Tag der verbohrte Hass der Nationalsozialisten ihr Leben und ihre Jugend zerstörte“, so der Historiker Ingo Sielaff.

Die vermeintlich heile Welt der Kleinstadt geriet ins Wanken. Erst recht, als in den sogenannten Reichspogromnächten im November 1938 Angst und Schrecken verbreitet wurden.

Die 90-jährige Margret, beim Besuch der Hochzeit ihres Enkels Daniel, im April 2006. Margret erlebte die Reichspogromnächte erst in Kassel und dann in Homberg. Im Jahr 2003 sagte sie: „Ich war Deutsche, nur meine Religion war jüdisch". Sie kehrte am Morgen des 9. November 1938 die Scherben vor dem elterlichen Geschäft zusammen, in dem nur noch ihre Mutter lebte, nachdem ihr Vater ein Jahr zuvor verstorben war.

Er war der letzte Jude Hombergs, dessen Leiche noch auf einem Leichenwagen durch die Stadt zum jüdischen Friedhof gefahren werden durfte. Margret konnte nach den Novemberpogromen im Sommer 1939 nach England fliehen. Vielen ihrer Verwandten gelang dies nicht.

Sie wurden im Getto Minsk (Bruder Paul), in Sobibor (Mutter Henriette) und in Auschwitz (Bruder Siegfried, genannt Fritz) und anderswo ermordet.

Margret rettete viele Familiendokumente wie Fotografien nach England. Ihre Tochter, Helen Mars (Jahrgang 1948) hat diese Thomas Schattner zur Verfügung gestellt. So werden bei der Veranstaltung im Rathaus zahlreiche Fotografien und andere Dokumente präsentiert.

Dokumente, die in Homberg vollkommen unbekannt sind und symbolisch das Leben der Goldschmidts zurück an ihren Heimatort bringen. Auch die Stimme Margrets. Ein Interview, das sie 2008 zu ihrer Geschichte und ihrer Familie gab, wird in Teilen eingespielt werden.

Die Dokumente der Familie Goldschmidt hat Thomas Schattner zur Erinnerung an die Pogrome in Buchform aufbereitet. Das 380 Seiten starke und reich bebilderte Werk ist bei Amazon erschienen und kostet 13,20 Euro.

• Gudensberg: „Woher wird mir Hilfe kommen?“ Unter diesem Motto steht in Gudensberg die Gedenkstunde am Freitag, 9. November, ab 16 Uhr, im Kulturhaus Synagoge in der Hintergasse 23. Einladende sind die Stadt Gudensberg, die christlichen Kirchen, die Dr.-Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) und die Arbeitsgruppe Stolpersteine. Die Gedenkstunde in diesem Jahr knüpft einerseits an die 80. Wiederkehr der Pogrome an, zum anderen stellen die Mitwirkenden die Frage nach den gemeinsamen christlichen und jüdischen Wurzeln.

„Woher wird mir Hilfe kommen?“ ist ein Zitat aus dem Psalm 121, der in der christlichen wie auch in der jüdischen Liturgie genutzt wird. Schüler der GAZ stellen ihre Interpretationen vor, die sie im Unterricht erarbeitet haben und die aktuelle Bezüge aufweisen. Anschließend entzünden die Schüler Kerzen, um an die Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu erinnern. Von 15 bis 16 Uhr ist die Dauerausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Gudensbergs geöffnet. Alle Einwohner sind zur Teilnahme eingeladen.

• Bad Zwesten: Die Gemeinde Bad Zwesten erinnert am Freitag, 9. November, an die Reichspogromnacht. Eine Gedenk- und Informationsveranstaltung beginnt um 18 Uhr im Kurhaus. Prof. Dietfrid Krause-Vilmar wird in seinem Vortrag das historische Geschehen in Zwesten selbst in jenen Tagen im November 1938, das die große und alte jüdische Gemeinde zu überstehen hatte, darstellen. Anschließend wird Krause-Vilmar über die Vorgeschichte und die verhängnisvolle Bedeutung der Pogrome und ihre Auswirkungen in Deutschland sprechen.

Abschließend werden Fragen nach den Lehren, die wir aus diesen Ereignissen für unsere Gegenwart und Zukunft ziehen können, gestellt. Krause-Vilmar war bis 2005 Hochschullehrer an der Universität Kassel. Er ist Mitgründer der Gedenkstätte Breitenau in Guxhagen. Sänger Dennis Wenzel und Pianist Thomas Höhl spielen jiddische Lieder.

• Jesberg: Der Heimat- und Geschichtsverein Jesberg lädt gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde für den heutigen Mittwoch, 7. November, ab 19 Uhr, zu einem Vortrag ins Maximilianschlösschen ein. An diesem Abend geht es um die jüdischen Familien, die früher in der Kellerwaldgemeinde gelebt haben.

• Fritzlar: Zum Gedenken an die Pogromnacht lädt die evangelische Kirchengemeinde Fritzlar zu einem Schweigemarsch ein. Der Marsch beginnt am Freitag, 9. November, um 18.30 Uhr an der Gedenktafel der ehemaligen Synagoge (Neustädter Straße/ Ecke Steinweg). Zusammen gehen die Teilnehmer auf den jüdischen Friedhof, wo Windlichter aufgestellt werden. Männer werden gebeten, auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen.