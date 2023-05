Gemeindepflegerin organisiert neue Selbsthilfegruppe in Homberg

Von: Lea Beckmann

Teilen

Freuen sich: Jose Jochum (von links), Ingeborg Bechstein, Brigitte Lönnecker, Gemeindepflegerin Andrea Richter und Friedel Schmidt im Frankfurter Hof. © Lea Beckmann

In Homberg soll es ab sofort eine Gruppe für blinde und sehbehinderte Menschen geben. Das wird mithilfe von Gemeindepflegerin Andrea Richter nun möglich.

Homberg – Und der Wunsch nach solch einer Gruppe ist bei vielen groß, denn es ist die erste in Homberg.

„Ich möchte die Betroffenen, die sonst meist alleine zu Hause sitzen, gemeinsam an einen Tisch bringen“, sagt Andrea Richter. Die Hombergerin ist gelernte Krankenschwester, Heilpädagogin und eine der vier Gemeindepflegerinnen in der Region, die beim „Gesunden Schwalm-Eder-Kreis“ beschäftigt sind.

Vier sehbehinderte Homberger haben sich nun zum ersten Mal für einen Austausch im „Wohnzimmer“ im Frankfurter Hof in der Obertorstraße getroffen. „Der Raum bietet sich an“, sagt Richter. Zum einen liege er zentral in Homberg, werde durch die Gruppe zusätzlich belebt und zum anderen „müssen wir hier nicht selbst Kaffee kochen“, sagt Brigitte Lönnecker.

Die 87-Jährige ist seit 2018 sehbehindert. „Ich kann alleine keinen Kaffee mehr kochen, weil ich nichts sehe“, sagt sie. Nur noch auf einem Auge habe sie eine Sehkraft – „von gerade einmal sechs Prozent.“ Brigitte Lönnecker habe sich schon lange nach solch einer Gruppe gesehnt. „Der eine weiß das und der andere weiß wieder etwas anderes“, erklärt sie. So könnten sich die Betroffenen gegenseitig unterstützen, weil sie stets die Situation der jeweils anderen verstehen.

Wie oft sich nun die Gruppe trifft – ob wöchentlich oder monatlich – das ist den Teilnehmern überlassen.

Friedel Schmidt sitzt ebenfalls am Tisch. Der Homberger ist seit ungefähr sechs Jahren schwarzblind – er hat also keinerlei optische Wahrnehmung mehr. Der 61-Jährige ist Informatiker und erhält eine Erwerbsminderungsrente. Durch sein technisches Wissen kann Schmidt den anderen Menschen in der Gruppe einige Ratschläge geben. „Ich habe eine App auf meinem Handy, die mir Texte und auch Türschilder vorlesen kann“, erklärt er.

Brigitte Lönnecker hatte ein solches Problem selbst erst vor kurzem, eine solche App hätte ihr geholfen, es zu lösen. „Ich habe mich mit dem Taxi zum Friseur fahren lassen, da es an dem Tag stark geregnet hat“, erklärt sie. Als die 87-Jährige am Friseursalon ankam, hing dort ein Zettel an der Tür, dass der Betrieb an diesem Tag geschlossen war. „Ich konnte ihn aber nicht lesen, und musste einen jungen Mann fragen, der zufällig vorbei kam: Er hat mich dann informiert“, berichtet sie.

Die Unterhaltung der Gruppe ist rege. Die Homberger nutzen das Gespräch aber nicht nur für Tipps untereinander, sondern machen ihrem Ärger auch mal Luft. „Ich wurde zum Beispiel neulich mit dem Krankenwagen nach Kassel in die Klinik gebracht, weil es einen Verdacht auf einen Brustwirbelbruch gab“, erzählt Brigitte Lönnecker. Der habe sich zwar nicht bestätigt, aber sie habe in Kassel gestanden und nicht gewusst, wie sie zurück nach Homberg kommen sollte.

Ingeborg Bechstein hat seit ihrer Geburt eine Sehbehinderung. „Und es wird immer schlechter“, sagt die 79-Jährige. Sie ist mit ihrem Lebensgefährten Jose Jochum beim ersten Treffen im Frankfurter Hof dabei, freut sich, dass nun ein Austausch unter Sehbehinderten zustande kommt. „Wie oft sich nun die Gruppe trifft – ob wöchentlich oder monatlich – das ist den Teilnehmern überlassen“, sagt Andrea Richter.

Kontakt über Andrea Richter unter Tel. 01 76 / 21 82 71 51

(Lea Beckmann)