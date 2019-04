Hausfassade in Homberger Untergasse brannte 

Die Ursache ist bislang ungeklärt

+ © Claudia Brandau Klopften alles auf eventuelle Glutnester ab: Die Feuerwehr Homberg löschte am Donnerstagabend ein Feuer an der Hausfassade in der Homberger Untergasse. © Claudia Brandau

In einem Fachwerkhaus in der Homberger Innenstadt ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an.