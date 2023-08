Henne Gisela ist jetzt stolze Entenmutter

Von: Maike Lorenz

Teilen

Markus Ruppel und Juliane Schäfer mit einer der von Henne Gisela ausgebrüteten Enten. Wegen ihres weißen „Kragens“ heißt sie Karl Lagerfeld. © Maike Lorenz

Ein Huhn brütet Hühnereier und eine Ente brütet Enteneier aus. Das würden so wohl die meisten Menschen unterschreiben. Nicht so auf dem Gut Sauerburg in Homberg. Huhn Gisela ist nun stolze „Mutter“ von sechs Enten.

Homberg - Zur ungewöhnlichen Familie kam es, weil auf dem kleinen Bauernhof von Juliane Schäfer (48) und Markus Ruppel (41) drei Hennen zugleich zu glucken begannen, es zu dem Zeitpunkt allerdings nicht genug Eier für alle Hennen gab. „Wenn Hennen glucken, setzen sie sich für 21 Tage ins Legenest und brüten. Eine Glucke zu entglucken ist schwierig. Man hätte das Huhn dann immer wieder von dem Nest nehmen müssen“, sagt Markus Ruppel. Wenn eine Henne nur wenige Eier zum Brüten hat, besteht die Gefahr, dass aus keinem Ei ein Küken schlüpft. Auch Hennen empfinden in solchen Fällen Trauer. „Die Hühner werden dann apathisch und schläfrig. Sie bewegen sich kaum noch“, sagt Markus Ruppel.

Um das zu vermeiden, startete das Paar einen WhatsApp-Aufruf und bekam Unterstützung: „Eine Bekannte hatte zu der Zeit eine Laufente, die nicht gebrütet hat. Von ihr haben wir sieben Eier bekommen, die wir Gisela untergeschoben haben“, sagt Juliane Schäfer. Aus diesen Eiern schlüpften nach insgesamt 28 Tagen sechs Entenküken.

Eier wurden zwei mal täglich befeuchtet

Während der Brutzeit befeuchtete das Paar die Enteneier zwei Mal täglich. „Enten gehen, auch wenn sie brüten, ins Wasser. Dadurch werden die Eier feucht und die Schale wird weicher“, sagt Markus Ruppel. Diesen Effekt versuchte das Paar zu simulieren. Zweifel darüber, ob die Brut erfolgreich werden würde, blieben dennoch. „Hühner brüten eine Woche länger als Enten“, sagt Juliane Schäfer. „Besonders am 21. Bruttag habe ich mir Gedanken gemacht und mich gefragt: ,Was mache ich, wenn das Huhn jetzt vom Nest aufsteht?’ Aber es ist sitzen geblieben. Die Hühner kommunizieren mit den Eiern. Sie spüren den Herzschlag.“

Letztlich sei die Brut sogar erfolgreicher gewesen als die Bruten der anderen beiden Hennen. „Aus den 16 Hühnereiern sind nur vier Hühner geschlüpft“, sagt Juliane Schäfer.

Aufregend sei der Tag gewesen, an dem die Küken mit ihrer Adoptivmutter das erste Mal den Stall verlassen hätten. Sorgen, dass die Henne ihre Entenküken nicht annehmen könnte, waren allerdings unbegründet. „Die Henne hat ihre Küken beim ersten Freigang beschützt und man sah, dass die Enten einen enormen Bezug zu dem Huhn haben“, sagt die 48-Jährige. Etwas verwirrt akzeptierte die Henne beispielsweise auch den Freudentaumel ihrer Küken, als Ruppel und Schäfer den Enten zum ersten Mal eine Schüssel mit Wasser brachten. „Während die Küken planschten, stand sie nur daneben und schaute sich das an“, sagt Ruppel.

Entenküken rennen dem hinterher, auf den sie geprägt sind

Dass einem Huhn ein Entenei untergelegt werde oder umgekehrt, sei lediglich möglich, weil es sich sowohl bei Hühnern als auch bei Enten um Nestflüchter handle, sagt Biologin Dr. Christiane Keppler aus Wallenstein. „Nesthockern wie einer Taube könnte man deshalb beispielsweise kein Hühnerei unterschieben.“ Die Bindung zu Henne Gisela, die die Entenküken auf dem Gut Sauerburg nach dem Schlüpfen aufgebaut haben, sei für Entenküken üblich, sagt Keppler.

Henne Gisela mit einem ihrer ausgebrüteten Entenküken. © Privat

Insbesondere liege das daran, dass die Prägungsphase bei Enten nach dem Schlüpfen nur etwa eine Stunde lang dauere und damit vergleichsweise kurz sei. „Egal, ob Schaf, Mensch oder Huhn, auf wen immer die Entenküken in der Zeit direkt nach dem Schlüpfen geprägt werden, dem rennen sie hinterher“, sagt die Biologin. Zu erwarten sei, dass die Glucke ihre Küken etwa sechs bis zehn Wochen nach dem Schlüpfen größtenteils sich selbst überlassen werde. Ein Problem stelle das nicht dar.