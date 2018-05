Hier geht es rund: Homberg feiert seinen neuen Kreisverkehr

Drehscheibe für Verkehr freigegeben

+ © Peter Zerhau Da war der Kreisverkehr erst wenige Minuten für den Verkehr freigegeben: Zahlreiche Besucher beobachteten, wie die ersten Autos durch den Kreisverkehr fuhren. © Peter Zerhau

Homberg. Die Homberger hatten Grund zum Feiern. Genau 55 Tage lang war die Drehscheibe, der Verkehrsknotenpunkt in der Kreisstadt, wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Autofahrer mussten weite Umwege in Kauf nehmen. Doch am Samstag war damit Schluss.